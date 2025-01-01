Даниэль Кейт Вро похвасталась, что за год прочитала 239 книг.

Вероятно, многие люди, составляя планы на новый год, обещают себе прочитать больше книг, но среди многих хлопот обычно сложно найти на это достаточно времени. Репортер издания Mirror Даниэль Кейт Вро поделилась своими советами для того, чтобы вы смогли достичь поставленных целей.

"Я всегда любила книги, но мне нужно было что-то, что помогло бы мне снова открыть для себя эту страсть к ним, и с тех пор каждый год количество моего прочитанного росло и росло. В этом году я прочитала 239 книг", - сообщила Вро.

Она заверила, что для этого не нужно сидеть постоянно дома и читать. И поделилась советами с теми, кто хочет больше читать в 2025 году.

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Предварительно "отсканируйте" обложку

Если вы идете в книжный магазин, нужно уже иметь приблизительное представление, какое именно издание вам нужно, что именно в нем нравится, знать, какие у этой книги рейтинги и отзывы. Тогда вы будете понимать, действительно ли хотели бы ее иметь и стоит ли тратить на нее свои деньги.

Найдите время

Вы можете думать, что у вас нет времени читать, но доказано, что откладывание телефона перед сном и чтение вместо этого может помочь вам чувствовать себя более сонливым благодаря отсутствию синего света. Даже если вы читаете всего десять минут перед сном, это лучше, чем не читать вообще. И даже если вам не удается прочитать столько книг за год, вы по крайней мере берете на себя обязательство читать вообще.

Позвольте себе также полностью погрузиться в книгу. Включите телефон в режиме "Не беспокоить", выключите телевизор. Атмосфера, которую вы создаете, очень важна для чтения.

Берите книгу с собой

Этот совет связан с предыдущим, ведь в дороге часто есть свободное время. Или иногда вам приходится кого-то ждать - тогда вы сможете просто сидеть и читать. Просто возьмите за привычку всегда носить книгу с собой.

Составляйте список книг, которые хотите прочитать

В такой список можно внести книги, которые давно есть у вас на полке, но до которых не доходили руки. Тогда вам не придется тратить время на поход в библиотеку или магазин. Можно составить список письменно или просто положить возле кровати несколько книг, которые хотите прочитать немедленно.

И помните: если вы не дочитали книгу, потому что она "не для вас", это не означает неудачу. Это просто означает, что это было "не для вас", и это открывает для вас другие возможности читать замечательные книги, которые будут "для вас".

Не забывайте об аудиокнигах

Если вы занимаетесь домашними делами и любите что-то слушать во время этого, откажитесь от музыки и выберите вместо этого аудиокнигу. Прослушивание аудиокниг следует отмечать так же, как и чтение печатных изданий или чтение на электронном ридере.

Возможно, вы не считаете, что чтение для вас, но, уверяет Вро, буквально для каждого человека можно подобрать книгу - от автобиографий любимых знаменитостей до книг о феях, драконах и вампирах.

Ранее УНИАН рассказывал, что наличие в вашем доме полок, заполненных книгами, красноречиво свидетельствует, что родители вас хорошо воспитали. Чтение художественной литературы делает человека более сочувственным, эмоционально переносит его в определенные истории, повышающие способность к сопереживанию. Художественная литература также позволяет читателям общаться с героями, что улучшает навыки коммуникации в реальной жизни.

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