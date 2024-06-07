В их составе есть морепродукты, но не те, о которых все думают.

У крабовых палочек есть много поклонников. Их часто добавляют в салаты, а также едят просто так. Однако не все знают, из чего сделан этот продукт.

TikTok-канал Foodporn с более 4,4 млн подписчиков, который публикует видео из ресторанов, баров и кафе по всему миру, показал, как сейчас производятся крабовые палочки.

"После просмотра этого видео вы, возможно, больше никогда не захотите его есть", - указывается в ролике.

Видео дня

На видео с фабрики, где изготавливают палочки из морепродуктов, можно увидеть, как работники бросают в блендер "пасту из замороженной рыбы", которая, по словам автора, "напоминает цемент". Затем добавляется "большое количество льда", который смешивается с рыбной пастой, образуя "густую, ароматную смесь, которая не выглядит аппетитной".

Далее работники фабрики добавляют сахар, соль и "другие приправы" к смеси, прежде чем она примет форму с помощью машины. Ее отжимают и разравнивают на листы ровного размера. Тогда же добавляют всем знакомый красный краситель. Его наносят на листы, которые проходят по конвейерной ленте. Уже после чего идет машина для вытягивания, которая создает текстуру. Последние этапы - скручивание палочек, заворачивание их в пленку и нарезка на кусочки.

Комментаторы под видео отметили, что в составе палочек действительно указывается "сурими" - та самая паста, сделанная из белой рыбы, воды и крахмала. Некоторых пользователей это открытие отвернуло от продукта. Однако не все решили от него отказались.

"Мне стыдно сказать, что я все равно это съем", - написал один из пользователей.

Советы по питанию

Во время летней жары настоящим спасением становятся прохладные и освежающие вкусности, а именно легкие салаты, фруктовые смузи или мороженое, однако есть еще один полезный вариант, который имеет сильную питательную ценность, а именно сухофрукты.

Недавнее исследование показало, что, когда дело касается здоровья мозга, ничто не сравнится со сбалансированной диетой.

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