Каждый из нас знаком с имбирем, но мало кто знает, как правильно с ним обращаться.

Всего лишь чайная или столовая ложка свежего имбиря придаст ему фирменный острый вкус, который может похвастаться сладкими, перечными и цитрусовыми нотками одновременно. Имбирь встречается в кухнях всего мира в самых разных сладких и соленых блюдах.

Издание Washington post пишет, что нужно знать о покупке, чистке, терке и других способах подготовки имбимря.

Как купить свежий имбирь

Ищите корень имбиря с гладкой, не морщинистой кожицей и "свежим, пряным ароматом". Избегайте мягких или заплесневелых кусочков.

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Если вы покупаете на фермерском рынке или в азиатском продуктовом магазине, вы можете встретить молодой имбирь.

"Незрелый имбирь – не белый, довольно мягкий и податливый, с розоватыми, неразвитыми листьями, которые называются чешуйками бутона", - пишет Тим Карман. "Детский имбирь щекочет ваше небо, а не нападает на него".

Отсутствие жилистых волокон делает его просто незаменимым в работе, к тому же его не нужно чистить.

Как хранить свежий имбирь

Плотно завернутый имбирь можно хранить в холодильнике до трех недель. Рекомендуется и другой вариант хранения: положите очищенный имбирь в стеклянную банку с крышкой и залейте сухим хересом или мадерой.

Кроме того, имбирь можно замораживать. С ним тогда легче работать. К тому же не нужно беспокоиться о том, что корень затеряется на дне корзины и испортится.

Разрежьте корень на 1-2-дюймовые кусочки и поставьте их в герметичный пакет, а затем смело замораживайте. Его можно использовать прямо из морозилки или после нескольких минут оттаивания.

Как подготовить свежий имбирь

Лучше всего обрезать концы корня имбиря перед использованием, так как они обычно немного подсыхают. Что касается кожуры, то ее можно соскоблить краем ложки. Можно воспользоваться ножом, но есть вероятность, что вы снимете больше мякоти, чем нужно, а если вы работаете с замороженным куском, то лезвие может соскользнуть.

После этого у вас есть несколько вариантов: натереть на терке, нарезать слайсами, измельчить или нарезать соломкой, в зависимости от рецепта.

"Имбирь следует нарезать против зерен, потому что у него есть длинные волокна, проходящие через него вдоль, которые сложно жевать", - говорит Меган Гинсберг из America's Test Kitchen. "Если вы нарезаете против зерна, перпендикулярно, а не параллельно волокнам, вы разрезаете эти длинные волокна на более мелкие кусочки".

Как натереть свежий имбирь

Особенно если вы достаете имбирь из морозилки, натереть его на терке не составит труда. Керамические терки - излюбленный инструмент многих поваров.

Как использовать свежий имбирь

Корень имбиря встречается в самых разных кухнях мира и блюдах, как соленых, так и сладких. Благодаря своему яркому вкусу он, наряду с чесноком и луком, входит в состав ароматической основы для соте, которую вы найдете во многих азиатских блюдах. Нарезанный кусочками или монетами, он может стать настоем для супа или чаем для прочистки головы, когда у вас плохое самочувствие.

Заваривайте его в простом сиропе, чтобы получить средство от горла, сироп для напитков или начинку для мороженого, блинов или фруктовых салатов. Смешайте его для заправки с зеленью для блюд на гриле. Естественно, он входит в состав выпечки.

Ранее УНИАН писал, что можно ли смешивать куркуму и имбирь.

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