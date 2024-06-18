Грибы способны помочь регулировать уровень сахара в крови, поделилась врач.

Съедобные грибы могут быть полезными для организма. Невролог, доктор медицинских наук Лори Шнайдер поделилась, что ест их каждый день, поскольку ей нравится, в частности, то, что они содержат много клетчатки и белка, в них мало жира и калорий, и они богаты питательными веществами и обладают противовоспалительными свойствами.

В стенках грибов есть бета-глюканы - это тип растворимой клетчатки, которая связана с поддержкой иммунного здоровья, сообщает Parade, ссылаясь на сведения эксперта. "Грибы также могут помочь регулировать уровень сахара в крови, снизить уровень холестерина и снизить риск рака", - сказала эксперт.

Медик добавила, есть много исследований о влиянии этих овощей на здоровье мозга человека, и частое потребление грибов может улучшать память и стимулировать рост нервов.

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Шнайдер также поделилась, что гриб львиная грива на протяжении веков используют в китайской медицине для облегчения депрессии, состояния стресса и тревоги.

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