Внимательно рассмотрите изображение, чтобы отыскать птицу.

Головоломки и оптические иллюзии – это задачи, которые любят все. Они помогают развлечься, но имеют и несколько более весомых преимуществ.

К примеру, регулярное решение головоломок способствует улучшению памяти, развивает внимательность к деталям и учит быстро принимать решения. УНИАН подготовил новое интересное задание для своих читателей.

Ниже вы увидите фотографию Новоплановского моста в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Этот кадр был снят в мае 2014 года.

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Где-то на оригинальном изображении мы спрятали ворону. Ваша задача – отыскать птицу.

Но все не так просто. На поиск у вас будет очень мало времени – всего 7 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы отыскать птицу.

Ваши 7 секунд на поиск вороны истекли. Вам удалось ее найти? Если да, то вы действительно очень внимательный человек. Не каждый сможет заметить птицу в этой локации.

Ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Если вам понравилось это задание, у нас есть для вас кое-что интересное. Попробуйте найти воробья на изображении с бизонами. Мы спрятали птицу на фото, которое было сделано на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова", что на Херсонщине, еще в 2009 году. На поиск у вас будет 6 секунд.

Или же можете проверить свои силы в головоломке, где нужно найти ошибку на ферме. На это задание отведено 5 секунд. Попробуете?

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