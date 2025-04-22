Внимательно рассмотрите оба изображения, чтобы ничего не упустить.

Головоломки на поиск отличий являются отличным инструментом для тренировки наблюдательности и внимательности к деталям.

УНИАН подготовил новое увлекательное задание для своих читателей. Вам нужно будет сравнить два, на первый взгляд, идентичных изображения. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите три маленьких отличия.

Найти эти отличия нужно за 6 секунд. Вы готовы проверить свои визуальные навыки?

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Время пошло! Внимательно рассмотрите оба изображения, чтобы ничего не упустить.

Время исчерпано. Вам удалось заметить все различия за отведенное время?

Итак, давайте начнем. Первое отличие заключается в цвете подушек на диване. Присмотритесь, за собакой на одном изображении подушка оранжевая, на другом – зеленая.

Второе отличие – в картине на стене. На одном из изображений ее нет.

Наконец, третье отличие заключается в наличии корзины возле дивана. Присмотритесь к нижнему правому углу.

Другие интересности от УНИАН

Внимательность к маленьким деталям – очень важный навык в жизни. Предлагаем вам головоломку, где нужно отыскать особенные носки на изображении с десятками одинаковых пар.

Или же можете проверить свои силы в головоломке, где нужно найти хитрую ворону в поле красных тюльпанов. На решение этого задания у вас будет всего 7 секунд.

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