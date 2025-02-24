Употреблять пищу, богатую магнием, - один из способов пополнить организм этим полезным микроэлементом.

Магний необходим организму для таких важных процессов, как функционирование нервов, регуляция артериального давления и сахара в крови, поддержание здоровья костей и т.д. Суточная потребность в магнии зависит от возраста и пола. Взрослым мужчинам нужно 400-420 миллиграммов магния в день, а взрослым женщинам - 310-400 миллиграммов в день. Употребление продуктов, богатых магнием, в частности фруктов, поможет увеличить количество этого микроэлемента в организме, пишет Health.

Издание назвало 11 фруктов с высоким содержанием магния. Среди них - и экзотические, и привычные для нас.

1. Опунция

Опунция - растение родом из Мексики. Это плоды овальной формы, которые имеют сладкий ягодный вкус. Они содержат много витаминов, минералов и полезных растительных соединений. Эти фрукты также являются одним из самых богатых источников магния. 1 стакан опунции содержит 127 миллиграммов магния, что составляет 30% суточной нормы.

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Опунция также богата витамином С и клетчаткой, которые важны соответственно для иммунной системы и здоровья кишечника.

2. Сушеный инжир

Сушеный инжир - отличный источник магния. В одной чашке этого фрукта - 101 миллиграмм магния, что составляет 24% от суточной нормы. В дополнение к магнию инжир содержит много клетчатки, витамина B6, кальция, а также полифенольных антиоксидантов, которые защищают от повреждения клетки и уменьшают воспаление.

3. Дуриан

Дуриан - большой тропический фрукт, происходящий из Юго-Восточной Азии. Он имеет кремовую консистенцию, а на вкус сладко-горький. Также дуриан известен своим сильным неприятным запахом, который иногда описывают как сочетание серы и гнилого лука.

Впрочем, дуриан - хороший источник клетчатки, витамина С, калия, витаминов группы В и магния. Чашка сырого дуриана содержит 72,9 миллиграмма магния - 17% от суточной нормы.

4. Маракуя

Маракуя - виноградное растение, происходящее из Южной Америки. Она имеет маленькие плоды с твердой кожурой зеленого или фиолетового цвета - в зависимости от спелости. Мякоть маракуйи является хорошим источником нескольких питательных веществ, в том числе магния. Чашка маракуйи содержит 68,4 миллиграмма магния, что составляет 16,2% от суточной нормы.

Также этот фрукт богат витамином А.

5. Джекфрут

Джекфрут - плод дерева Artocarpus heterophyllus, родиной которого является Индия. Джекфруты являются самыми большими съедобными фруктами в мире и могут вырасти до 110 фунтов. Чашка сырого джекфрута содержит 47 миллиграммов магния, что составляет 11% от суточной нормы.

Эта же порция покрывает 16% суточной нормы калия. Как и магний, калий необходим для регуляции артериального давления.

6. Авокадо

Авокадо - один из самых полезных фруктов. Он богат клетчаткой, здоровыми жирами и минералами, такими как магний. Чашка нарезанного кубиками авокадо содержит 43,5 миллиграмма магния, что составляет 10,35% от суточной нормы.

В отличие от большинства других фруктов, авокадо имеет низкое содержание углеводов и много здоровых жиров, что делает его хорошим выбором для тех, кто придерживается диет с низким содержанием углеводов, и для больных диабетом.

7. Курага

Курага - отличный выбор для тех, кто ищет здоровую альтернативу сладостям. Чашка кураги содержит 41,6 миллиграмма магния, что составляет 9,9% от суточной нормы. Она также содержит калий и железо. Последнее необходимо для транспортировки кислорода, роста, производства энергии, синтеза гормонов и неврологических процессов.

8. Бананы

Бананы - тропические фрукты, которые содержат большое количество полезных веществ. В чашке ломтиков банана - 40,6 миллиграмма магния, что составляет 9,6% от суточной нормы. Бананы также имеют высокое содержание витаминов группы В, необходимых для метаболизма, иммунной функции, производства нейромедиаторов и образования гемоглобина.

9. Гуава

Гуава - тропический фрукт со сладким терпким вкусом. Чашка гуавы содержит 36,4 миллиграмма магния, или 8,6% от суточной нормы. Гуава отличается от других фруктов тем, что в ней относительно много белка - 4,21 грамма на чашку. Также она имеет высокое содержание витамина С.

10. Папайя

Папайя - большой тропический фрукт с ярко-оранжевой сладкой мякотью. Он является хорошим источником витаминов и минералов, в частности магния. Чашка папайи содержит 34,6 миллиграмма магния, что составляет 8,2% от суточной нормы.

В папайе также много фолиевой кислоты, витамина С и каротиноидных антиоксидантов.

11. Ежевика

Чашка ежевики содержит 28,8 миллиграмма магния, что составляет 7% от суточной нормы. В ней также много витаминов С и К и марганца - минерала, важного для иммунитета, энергетического обмена и работы нервной системы.

Ежевика содержит концентрированные антиоксиданты, такие как фенольные кислоты и антоцианы, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами.

Кроме фруктов, магний есть в орехах, овощах, семенах и бобах. Например, чашка шпината или тыквенных семечек содержит 156 миллиграммов магния, или 37% от суточной нормы, чашка коричневого риса - 84 мг, или 20% от суточной нормы, чашка кешью - 74 мг, или 18% от суточной нормы.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть, чтобы пополнить организм селеном. Этот элемент необходим организму для борьбы с инфекциями, нормальной функции щитовидной железы, гормонального обмена, а также здоровья клеток.

Среди продуктов, которые нужно ввести в свой рацион, чтобы обеспечить потребление достаточного количества селена, - бразильские орехи, рыба, креветки, мясо и т.д.

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