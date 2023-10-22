Для того чтобы узнать больше о своей личности, можно пройти тест на характер.

Рассказать о характере человека могут не только его привычки и повадки, но даже и форма ушей. Ученые-физиогномисты считают, что по мочкам получится раскрыть даже тайные стороны личности. УНИАН предлагает такой простой психологический тест на характер.

Быстрый тест на личность и характер - посмотрите на свои уши

Тест на характер человека возможен не только по цветам, которые он выбирает, или по ответам, которые дает на те или иные вопросы. Даже по ушам (точнее - по их мочкам) можно понять, что за личность стоит перед вами, или кем на самом деле являетесь вы. Посмотрите на свои уши и прочитайте толкование ниже.

Мочки ушей "прикреплены" к черепу

Люди, у которых уши имеют такое строение мочки, очень добрые, чуткие, понимающие и заботливые. У них мягкий характер и вечная готовность помочь нуждающимся. Скорее всего, они ведут традиционный образ жизни, следуют правилам социума. Не стремятся рисковать, переживают о том, что скажут окружающие. Чаще ведут себя осторожно, не принимают импульсивных решений. Считают, что они всегда правы - отстаивают свою позицию. Однако склонны к компромиссу, если слышат мнение большинства. Способны управлять своими эмоциями и сохранять здравомыслие даже в критической ситуации.

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Мочки ушей располагаются свободно

Обладатели ушей, в которых мочки хорошо видны и ощутимы, независимы, напористы и свободны. Они предприимчивы, всегда готовы к риску, считаются харизматичными и морально сильными людьми. Точно знают, чего хотят от жизни, быстро принимают решения. У них сильно развито чувство индивидуальности, такие люди редко идут на компромисс и не согласны принимать мнение общества просто чтобы не выделяться из толпы. Способны видеть мир с разных точек зрения, поэтому им легко дается роль руководителя. Несмотря на свой независимый характер, могут заботиться о других, если это требуется. У них обостренное чувство справедливости, поэтому отстаивать свою позицию могут до последнего.

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