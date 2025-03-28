Согласно приметам, новолуние может предречь скорый брак или расставание.

Новолуние - это прекрасная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Важно провести правильные ритуалы и не нарушать запреты в этот день.

Ранее УНИАН рассказывал, что ожидать в новолуние - март 2025 окончится важным событием.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий рассказал нам, что сделать в новолуние для привлечения денег и успеха.

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Какие ритуалы проводят на новолуние

По его словам, важно обратить внимание на то, что 29 марта солнечным затмением завершится коридор затмений, и наступает новолуние. 29 числа с 5:28 до 12:58 будет длиться 30 лунный день. В этот период нужно проявлять как можно больше любви, прощения, покаяться в своих проступках.

"Можно провести с собой духовный диалог, во время которого следует благодарить за все, что у нас есть, те силы, которые нам помогают, нас оберегают, и просить прощения за совершенные неправильные поступки. В это время нужно подвести итоги за месяц", - рассказал Шептицкий.

В 30 лунный день нужно принимать добро и не реагировать на негатив, провокации - все плохое можно назвать как бы испытанием.

Нужно максимально придерживаться гармонии и баланса и не позволять кому-то вас расшатывать. То есть не следует включаться в какие-то конфликты.

Перед новолунием и солнечным затмением нужно понять, что вы неправильно делаете, чтобы оставить ошибки позади и "запечатать" после завершения коридора затмений,

- советует экстрасенс.

Женские ритуалы в новолуние позволяют избавиться от негатива. Для этого нужно выписать на бумажку свои ошибки, негативные эмоции, переживания, страхи, а затем ее сжечь. Еще следует отказаться от ненужных людей, контактов, знакомств, понять, что надо открываться для чего-то нового. Также следует поставить перед собой новые цели, разработать свежие планы, заниматься благотворительностью и отдавать долги.

В 30 лунный день стоит провести энергетическую чистку дома - зажечь свечу, и обойти с ней, начиная от порога, все комнаты. Двигаться следует против часовой стрелки. Можно трижды покрестить каждый угол дома. Во время обхода дома со свечой можно читать молитву "Отче наш", но лучше - 90 псалом, потому что он работает как защитный. После очистительного ритуала окна, двери и углы жилья можно окропить святой водой и посыпать солью. Можно также насыпать столовую ложку соли в кусок ткани, завязать ее узелком и поставить в самые крайние углы дома на две-три недели, а затем выбросить.

"Когда будете выбрасывать эти узелки с солью трижды скажите: "Всякое плохое, всякое дурное, всякое негативное, мертвое, черное и неживое пусть с солью этой из дома моего отойдет. Да будет так". Выбросить такие узелки нужно в мусорник, который находится как можно дальше от дома", - советует Шептицкий.

Чтобы энергетическая чистка сработала, дом также нужно очистить на физическом уровне - то есть сделать генеральную уборку и выбросить хлам (надбитая посуда, сломанная техника, одежда, в которой никто не ходит и т.д.).

29 марта с 12:58 до 6:47 30 числа будет длиться 1-й лунный день - это полноценное новолуние. Именно в это время не стоит много контактировать с людьми, следует вспомнить свое детство, проанализировать свои поступки, собственный жизненный путь, провести медитацию с огнем, вспомнить, какие хорошие события были в прошлом и с того позитива черпать ресурсы, и можно проводить обряды.

Не стоит начинать что-то новое, но можно заниматься планированием, визуализировать свои замыслы, чтобы они легче воплощались в жизнь. Желательно не переутомляться и не употреблять алкоголь и горячую пищу.

Денежные ритуалы на новолуние

Можно сделать обряд для улучшения финансовой удачи. Перед проведением обряда позаботьтесь о том, чтобы вас никто не побеспокоил - надо выключить телефоны. Кроме того, важно выбрать, какую свечу зажечь на новолуние - она должна быть желтого цвета.

Затем надо сесть перед свечой, сделать несколько глубоких вдохов (вдыхать через нос в течение трех секунд, задержать дыхание в течение двух секунд и выдыхать ртом в течение трех секунд), чтобы максимально расслабиться. И нужно максимально четко представить, как денежные потоки текут в вашу сторону. Можно также представить денежный дождь - что падают монеты и купюры, а вы их собираете. После этого нужно на листке бумаги написать сумму, которую вы хотите привлечь в свою жизнь. Чем конкретнее сумма, тем лучше. Важно иметь цель, на которую вам нужны средства, и желание должно быть максимально реалистичным.

К примеру, вам нужна машина и для этого необходима конкретная сумма - то именно ее и нужно написать на бумажке. Положите под листок, на котором записана сумма, несколько монет или купюр.

"Я рекомендую использовать купюры или монеты, на которых есть число 5, поскольку его считают таким, что притягивает финансовую удачу. Затем следует положить руки на листок, сконцентрироваться на своей цели и сказать: "Удача ко мне приходит, финансовый поток открывается. Да будет так!". Я рекомендую говорить эту фразу не менее трех раз. Можно произнести ее и шесть, девять или 12 раз", - подчеркивает таролог.

Свечу не надо гасить, она должна догореть до конца. Поэтому выбирать надо свечу, которая не будет слишком долго гореть. Огарок свечи можно просто выбросить в мусорку, а листок, на котором написана сумма, и монеты или купюры, нужно хранить в своем кошельке. Бумажку нужно сжечь тогда, когда желание будет выполнено, а монеты или купюры можно будет потратить на свои нужды.

Еще можно сделать обряд, чтобы везло в разных делах. Для проведения такого обряда понадобится лавровый лист и натуральная красная нить (или стопроцентный хлопок, или полностью шерстяная). Потребуется пять сушеных лавровых листьев - красивых и целых.

Ингредиенты для обрядов нужно покупать без сдачи и без слова "спасибо", поэтому лучше всего приобрести их в супермаркете на кассе самообслуживания и рассчитаться карточкой.

Лавровые листья нужно связать ниткой, повесить над входной дверью в середине дома и трижды, шесть раз или девять проговорить такие слова: "Лавровые листья, выросшие под Солнцем горячим, принеси мне в дом счастье и удачу. Пусть будет так".

Еще можно сделать такой обряд - взять три целых и красивых лавровых листа, немного их помазать апельсиновым эфирным маслом и положить туда, где хранятся деньги. Например, один листок положить в ящик с деньгами, другой - в сейф, а еще один - в кошелек. Такой ритуал может помочь привлечь финансовый успех в жизнь.

Новолуние приметы на любовь

Напоследок рассмотрим, какие есть на новолуние приметы.

Если в этот день к незамужней девушке в окно залетит птица, то она скоро выйдет замуж.

Запланированное на новолуние бракосочетание предречет счастливую жизнь и достаток молодым.

В то же время годовщину в "мертвую луну" праздновать не стоит. Согласно приметам, это приведет к распаду семьи.

Если в новолуние женщине приснится вырванный зуб - стоит ждать расставания.

Просыпать соль в новолуние - к неизбежной ссоры с любимым.

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