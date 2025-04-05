Геллер обратился к Трампу и подчеркнул, что должен "бить тревогу", так как его предчувствия "сбывались бесчисленное количество раз".

Известный израильский иллюзионист и мистификатор, работавший на ЦРУ "нострадамус" Ури Геллер поделился своим недавним и самым ужасающим предчувствием приближающегося дня апокалипсиса.

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По его словам, это ужасное предчувствие он отчетливо ощущал последние несколько дней. Геллер отметил, что должен "бить тревогу", так как его видения "сбывались бесчисленное количество раз".

"Я видел Армагеддон, и он реален. Со стенами огня, американскими базами в огне и городами Ближнего Востока в руинах. Даже море кипит. Это не просто воображение. У меня всю жизнь были предчувствия. Я вижу вещи до того, как они происходят. Но видение, которое преследует меня последние несколько дней, - самое ужасающее. Я вижу Судный день в минуты после того, как Иран сбрасывает ядерную бомбу. Я знаю, что это Иран, потому что вижу, как его военные поворачивают ключи", - написал он в своей статье для Daily Mail.

По его словам, на Земле есть только одна страна, у которой есть огневая мощь, способная не допустить, чтобы этот кошмар стал реальностью, - США:

"США не должны подписывать никаких соглашений с Ираном, которые дадут ему время продолжать разрабатывать свое ядерное оружие. Единственный безопасный курс действий - остановить производство Тегераном бомб прямо сейчас".

Геллер призвал президента США Дональда Трампа выслушать, если не его, то главу Стратегического командования США генерала Энтони Коттона, который подсчитал, что Иран может накопить достаточно расщепляющегося материала для ядерной бомбы менее чем за неделю, если захочет.

"Я боюсь, что режим в Тегеране под руководством ненавистных фанатиков хочет только одного - взорвать бомбу в самом сердце западной цивилизации. Поскольку они пока не могут установить ее на ракету, я больше всего боюсь, что Иран провезет бомбу через границу в Израиль и взорвет ее в центре города. Они могли бы с тем же успехом переправить свою ядерную бомбу в Европу или даже в Штаты, взорвав бомбу в порту Филадельфии, Нью-Йорка или Майами. И для этого не потребуется никакой сложной системы доставки, только всепоглощающая ненависть к Западу и всему, за что мы выступаем", - отметил Геллер.

Как он добавил, его опыт убеждает в том, что ядерная программа Ирана, базирующаяся глубоко под землей, имеет военные цели

"Господин президент, если вы читаете это, ваши генералы знают, о чем я говорю. Будущее еще не написано. Мои предчувствия сильны. Иран спешит заполучить бомбу, в этом нет никаких сомнений, и он сделает все, чтобы это произошло… Но этого пока нет. Президент Трамп должен предотвратить это... Новая ядерная сделка станет концом света. Он не должен ничего подписывать с Ираном... Президент Трамп может войти в историю как спаситель мира... или как лидер, который позволил Ирану уничтожить его", - констатировал мистификатор.

Напомним, ранее "живой Нострадамус" сделал пугающее пророчество о Третьей мировой войне.

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