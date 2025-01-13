Загромождать вашу гостиную могут подушки, растения, книги, картины и рамки с фотографиями.

Гостиная – одна из тех комнат в вашем доме или квартире, которые очень легко превратить в захламленное пространство. Чтобы поддерживать там порядок, стоит быть внимательными к тому, что вы там оставляете.

Издание Southern Living пообщалось с дизайнерами и специалистами по организации пространства и рассказало, какие предметы могут загромождать вашу гостиную, и как минимизировать беспорядок в будущем.

Большое количество аксессуаров

С декоративными предметами очень легко переборщить. В частности, загромождать вашу гостиную могут подушки, растения, книги, картины и рамки с фотографиями. Всё это может создать иллюзию беспорядка, говорит основательница компании A Little Moore Clean в Балтиморе Даниэль Мур. Она советует оставлять немного пустого пространства, чтобы ваши глаза могли немного отдохнуть.

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Даниэль Мур советует выбрать для декора гостиной любимые предметы, а остальные хранить в коробках. Вы можете менять их со сменой сезона, чтобы освежить комнату.

Мебель неправильного размера (или слишком много мебели)

По словам Мур, слишком маленькая или слишком большая для вашего пространства мебель не только сделает вашу гостиную неудобной, но и может привести к ощущению загроможденности.

"Измерьте комнату перед тем, как покупать мебель. Оставьте пространство между мебелью, чтобы обеспечить легкость передвижения", – советует она.

Основательница компании Tidied by K в Атланте Кеника Уильямс также говорит, что слишком большое количество мебели "может быстро сделать гостиную тесной и загроможденной".

"Когда открытое пространство ограничено, комната может потерять свою функциональность и ощущение потока, что затрудняет комфортное передвижение людей", – добавила она.

Но это не единственная проблема, связанная с заполнением гостиной до краев. Переполненность мебелью также ограничивает возможности для продуманного декора или выразительных предметов.

Чрезмерное количество произведений искусства

Основательница компании Kea Interiors в Далласе Чанда Кеа также советует не заполнять предметами искусства каждую стену. Это лишит интерьер легкости, и комната будет ощущаться тесной.

Бумажки

Ваша гостиная не должна превращаться в свалку бумажек. Если вы часто оставляете там счета, заметки, почту, не забывайте сортировать их и убирать по местам.

Лора Ходжес, основательница Laura Hodges Studio в Катонсвилле утверждает, что лучше оставлять все это где-то возле кухни, так вам будет легче минимизировать "бумажный беспорядок".

Слишком большое количество игрушек

Если у вас дома есть маленькие дети, то принято держать игрушки под рукой в гостиной. Однако все же лучше хранить большинство детских игрушек в детской комнате, а не в основном пространстве.

"Игрушки, разбросанные по поверхностям или выпадающие из ящиков, затрудняют поддержание опрятного, целостного вида, и они могут нарушить назначение гостиной как общего, многоцелевого пространства", – добавляет Кеника Уильямс.

Вещи, которые должны быть на каждой кухне

Дизайнеры интерьера утверждают, что на каждой кухне должны быть 10 вещей. Среди них – отдельное место для хранения техники. Согласитесь, удобнее держать блендеры, мясорубки и кухонные весы в шкафчике, чем постоянно видеть их на столе.

Также специалисты советуют позаботиться об установке розеток на кухонном островке. Так процесс приготовления пищи будет более удобным, ведь вам не придется бегать от розетки к столу, чтобы воспользоваться бытовой техникой.

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