Сорос заявил, что "жив и здоров".

Сегодня в российских и американских СМИ поползли слухи о якобы смерти 92-летнего американского финансиста-миллиардера и мецената Джорджа Сороса. Сам Джордж Сорос в Twitter опроверг слухи о своей смерти, заявив, что "жив и здоров".

"Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров", – написал он.

Отметим, Сороса "хоронят" не впервые. Например, такие сообщения появлялись в 2013 году. Тогда ряд авторитетных СМИ даже опубликовали его некролог, после чего приносили извинения.

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В этот раз слух о том, что Сорос якобы умер, пустил англоязычный блоггер Мэтт Уоллес в Twitter.

"Ходят слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа", – написал он утром в понедельник.

Джордж Сорос об Украине - заявление миллиардера

Еще в мае 2022 года, через несколько недель после вторжения России в Украину, Джордж Сорос поддержал нашу страну и заявил, что "единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина".

Он подчеркивал, что перемирие с агрессором "недостижимо", потому что российскому диктатору Владимиру Путина "нельзя доверять".

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