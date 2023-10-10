По мнению эксперта, продукты, богатые кверцетином, могут снизить возможность появления старческой астении и при этом улучшить общее состояние здоровья.

Дипломированный диетолог назвала продукты, содержащие мощный антиоксидант, который может увеличить продолжительность жизни и предотвратить старческую астению. Более того, эффект "продления долголетия" подкреплен большим исследованием с многочисленными и длительными периодами наблюдения.

Как пишет Express, начавшееся в 1948 году Фрамингемское исследование сердца (FHS) было направлено на выявление общих факторов или характеристик, способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям.

Исследовательская группа набрала 5209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет из города Фремингема, штат Массачусетс. Затем она проводила обширные медицинские осмотры и опросы об образе жизни каждые два-шесть лет в течение всего периода исследования.

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Результаты показали, что продукты, содержащие кверцетин, являются одними из наиболее важных для предотвращения старческой астении (синдром, при котором человек испытывает слабость, его вес снижается, уменьшается мышечная сила, появляются трудности в передвижении; эти симптомы связывают с возрастными изменениями, - УНИАН).

"Кверцетин - это флавонол, разновидность растительного антиоксиданта, известного своим эффектом, способствующим долголетию. На каждые 10 миллиграммов увеличения потребления флавонолов в день вероятность астении снижалась на 20%", - сказала Габи Заромските, лицензированный диетолог и основатель компании Holy Nutrition.

"Для сравнения: в одном яблоке среднего размера содержится около 10 мг флавонолов. Таким образом, согласно данным, яблоко в день действительно может избавить от необходимости посещения врачей и предотвратить низкое качество жизни в пожилом возрасте", - добавила она.

Если вы не являетесь поклонником яблок, есть целый список других продуктов, которые могут повысить потребление кверцетина. Заромските рекомендует использовать следующие варианты:

цитрусовые фрукты;

лук;

петрушка;

шалфей;

чай;

красное вино;

оливки и оливковое масло;

виноград;

темные ягоды - вишня, ежевика, черника и голубика.

Эксперт отметила, что ежевика, вишня, черника и лук могут хорошо сочетаться с капустой, кресс-салатом, нутом, тофу, петрушкой и укропом в салате, повышающем продолжительность жизни.

Диетолог посоветовала улучшить вкус и пользу этого блюда с помощью заправки, приготовленной из сока одного апельсина, столовой ложки оливкового масла и столовой ложки винного уксуса.

Как прожить дольше - исследования

Как сообщал УНИАН, ранее ученые нашли больше доказательств, что средиземноморский образ жизни может быть ключом к здоровью и долголетию. Исследователи выяснили, что люди, ведущие такой образ жизни, уделяют время общению; отдыхают; физически активны, соблюдают диету, богатую фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами с низким потреблением сахара и соли. Все это снижает вероятность преждевременной смерти или смерти от рака.

Тем временем, диетолог Изабела Рамос рассказала о лучшей диете, которая поможет вести более здоровую жизнь дольше. По ее словам, интервальное голодание было связано с активацией различных генов, в том числе генов SIRT, которые связаны с долголетием и здоровьем клеток.

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