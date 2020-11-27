Инициатива по смене названия деревни была выдвинута ее жителями.

Жители австрийской деревни Фуккинг решили сменить название, так как устали от насмешек. На английском название Fucking имеет неоднозначное значение.

Об этом сообщает Reuters.

"Я подтверждаю, что это действительно было решено местным советом. Я больше ничего не скажу об этом", - заявил мэр Тарсдорфа Андреа Хольцнер. Это решение также было опубликовано на веб-сайте местного совета.

Деревня Фуккинг входит в состав муниципалитета Тарсдорф и находится недалеко от границы с Германией, на север от Зальцбурга.

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Отмечается, что жители устали от насмешек в англоязычных СМИ, а также от постоянной кражи вывесок с названием деревни. В 2018 году порнографический сайт Pornhub предложил бесплатный премиум-доступ жителям городов и поселков под названием: Титс (Германия), Фуккинг и Биг-Бивер (Пенсильвания, США).

Таким образом, с 1 января деревню переименуют в Фуггинг (Fugging), говорится в официальном заявлении, которое утверждает, что инициатива была выдвинута жителями села.

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Автор: УНИАН