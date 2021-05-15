Народный депутат Илья Кива сравнил себя с астрономами Николаем Коперником и Галилео Галилеем.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поздравил ученых с Днем науки, и заявил, что пострадал из-за своей научной деятельности, как в свое время астрономы Николай Коперник и Галилео Галилей.

Поздравление он разместил на своей странице в Facebook.

"Поздравляю коллеги с Днем Науки!!! P.S. настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Коперник, Кива!!!))", - написал Кива.

Илья Кива защитил диссертацию: что известно

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк