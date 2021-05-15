Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию и возмутил ученых / Фото УНИАН
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поздравил ученых с Днем науки, и заявил, что пострадал из-за своей научной деятельности, как в свое время астрономы Николай Коперник и Галилео Галилей.
Поздравление он разместил на своей странице в Facebook.
"Поздравляю коллеги с Днем Науки!!! P.S. настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Коперник, Кива!!!))", - написал Кива.
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Илья Кива защитил диссертацию: что известно
- 26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.
- Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.
- По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.
- Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).
- Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.
- Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".
- Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.
- Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.
- После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.
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