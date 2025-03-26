Узнайте, как лучше всего использовать себя для собственного счастья и максимального влияния на окружающих.

Духовный учитель Нити Каушик назвала, какую самую сильную черту личности человека раскрывает дата рождения, пишет yourtango.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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"Тысячелетия духовных традиций, от Каббалы до нумерологии, придают особое значение датам рождения. Метод Каушик группирует всех нас в одну из пяти категорий в зависимости от дня месяца, в который мы родились, и она говорит, что эти категории дают понимание того, как лучше всего использовать себя как для собственного счастья, так и для максимального влияния на окружающих", - говорится в публикации

Те, кто родился 2, 11, 12, 16, 22 или 29 числа, являются целителями.

По словам Каушик, этих людей часто называют эмпатами, их жизненная цель - исцелять и себя, и других, направляя их на путь просветления. Они - терапевты и учителя среди нас, которые помогают нам всем двигаться вперед. Таким людям эксперт посоветовала обратиться к кристаллам (прозрачный кварц и лунный камень) и не перегружаться работой.

Те, кто родился 1, 10, 15, 19 или 28 числа, являются магнитами для успеха.

Как отметила Каушик, в ДНК таких людей и в энергии их чисел есть "божественная помощь, которая может привести к успеху". Они -счастливчики. По ее словам, для того, чтобы энергия текла в правильном направлении, им следует заняться несколькими духовными практиками - проводить время, соединяясь с солнцем каждый день, и развивать глубокое уважение к старшим.

Те, кто родился 3, 6, 14, 18, 21, 24 или 30 числа, обладают бесконечным творческим потенциалом.

Эти люди "видят все с другой точки зрения", отметила Каушик, и всегда привносят немного художественного в вещи, которые заставляют других думать по-другому. Они просто полны идей. С астрологической точки зрения эти люди полны энергии Юпитера и Сатурна. Чтобы максимизировать это, Каушик посоветовала взаимодействовать с желтым цветом каждый четверг и использовать любую возможность поделиться своей мудростью с другими.

Те, кто родился 4, 8, 13, 17, 26 или 31 числа, рождены, чтобы руководить.

Это политики и активисты, проводники и путеводные звезды мира. Такие люди люди "знают, что делать, когда делать и как это делать", объяснила учитель. Они также очень приземленные и талантливы в планировании и анализе. Этим типам, как правило, не нужна особая помощь, чтобы оставаться в своей хорошей энергии. Единственное, что порекомендовала Каушик, - держать рядом серебро и пирит.

Те, кто родился 5, 7, 9, 20, 23, 25 или 27 числа, являются визионерами.

Эти люди особенно уникальны, они имеют собственные взгляды на каждый аспект жизни. Они редко подходят для статус-кво или того, что считается "нормальным". По словам Каушик, такие люди "богато, божественно благословлены". Фактически, они буквально были посланы на Землю, чтобы выполнить миссию, добавила учитель. Однако, как предупредила Каушик, эти типы склонны так сильно погружаться в свою работу и инициативы, что могут потерять из виду другие части своей жизни, и им может быть трудно переключаться между ними. Заземлить и сбалансировать это помогает общение с растениями и зеленые кристаллы.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой камень нужно носить по знаку Зодиака и дате рождения.

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