Для каждого знака Зодиака есть свой идеальный вариант.

Подбор драгоценных камней может приносить не только удовольствие, но и пользу. В частности, представители разных знаков Зодиака могут подобрать себе камень по дате рождения для счастья и безопасности.

Какой камень подходит по дате рождения

Камень Овна по дате рождения отражает их импульсивность и горячий нрав. Рубины - идеальный выбор для них, однако также подойдут аметисты. Они будут беречь представителей этого знака от разных неприятностей. Среди счастливых драгоценных камней гранаты и бриллианты.

Тельцам, еще одному огненному знаку, также подойдет гранат. Ему он принесет хорошую физическую форму, красоту и улучшение самочувствие. Если нужен оберег, то обратите внимание на опал. А вот счастье принесут бирюза, оникс, агат, авантюрин и александрит.

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Камень Близнецов по дате рождения - халцедон и прозрачный кварц. Они уберегут его представителей от неприятностей. На удачу можно приобрести хризопраз и берилл.

Камень Рака по дате рождения - изумруд. Своей жизнерадостностью он будет вдохновлять представителей этого знака на свершения, улучшит здоровье и наполнит энергией. А вот морской жемчуг, лунные камни и хризоберилл будут хороши в качестве талисмана.

Камень Льва по дате рождения обладает королевским шиком - это сапфир. Ношение украшений с ними улучшит здоровье и самочувствие, а также добавит уверенности. Есть и более дешевые аналоги - сердолик, коралл, янтарь, кошачий глаз и топаз.

Если ищите камень Девы по дате рождения, то тут нет единого ответа. Этим вдумчивым людям подойдут украшения с ониксом, аквамарином, нефритом, желтыми топазами и яшмой. Под влиянием этих камней Девы перестанут переживать по мелочам.

Камень Весов по дате рождения - это ответственный выбор. Чтобы добавить в их жизнь гармонию, стабильность и благополучие, можно выбрать малахит или турмалин. А вот опалы, агаты, лазуриты и аметисты принесут счастье.

Камень Скорпиона по дате рождения - это аквамарин. Они зарядят этих людей энергией и хорошим настроением. Постоянное ношение украшений с аквамарином сделает Скорпионов более спокойными и будет подталкивать к взвешенным решениям. А вот если хочется привлечь достаток и удачу, то выбор стоит остановить на опалах, тапазах, александрите и авантюрине.

Правильно подобранный камень Стрельца по дате рождения избавит его от иллюзий и мотивирует рационально использовать свои способности. Вам подойдут сапфиры, бирюза, лазурит и халцедон.

Камень Козерога по дате рождения подобрать легко - можно выбирать из малахитов. турмалинов, хризоберилла и черного жемчуга. Любой из них поможет реализовывать себя в работе и поддержит во всех начинаниях.

Камень Водолея по дате рождения - это сапфир. Подойдут также цитрин и александрит. Они помогут ему раскрыть свой энергетический и духовный потенциал, а также усилить работоспособность.

Напоследок рассмотрим, какой камень подходит по дате рождения для Рыб. Им стоит обратить внимание на лунные камни, опалы, кораллы и аметисты. Они защитят от зла и станут мощной поддержкой.

Какой камень подходит по дате рождения

Если вас интересует, как узнать свой камень по дате рождения, то это также не представляет проблемы.

Если вы родились 28, 19, 10 или первого числа, обратите внимание на топазы, опалы, рубины и кораллы.

Для именинников 29, 20, 11 и второго числа удачным выбором будет опал, жемчуг, нефрит и кошачий глаз.

Тем, кто празднуют день рождения 30, 21, 12 и третьего числа, подойдут аметисты, топазы, кораллы и изумруды.

Если человек родился 31, 22, 13 или четвертого числа, то сапфиры, гранаты, опалы, аквамарины и опалы идеальны для них.

Рожденные 23, 14 и пятого числа берите цирконы, белые сапфиры и бриллианты.

Те, кто родился 24, 15 и шестого числа, ваши варианты - зеленые опалы, аквамарины, перидоты, изумруды и бериллы.

Люди, чей день рождения приходится на 25, 16 и седьмое, будут довольны, если приобретут жемчуг, опалы и лунный камень.

Если ваша дата рождения включает 26, 17 и восьмое число, то ваши камни - ониксы, сапфиры, лазуриты, а также опалы серого, коричневого и темно-красного цветов.

Рожденным 27, 18 и девятого числа лучше отдать предпочтение жемчугу, янтарю и бриллиантам.

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