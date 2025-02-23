Нут можно использовать в различных блюдах.

Нут стал отличной частью растительной и вегетарианской диеты, однако этот продукт можно использовать не только тем, кто не ест мяса, пишет well+good.

Отмечается, что нут - это источник клетчатки и белка, который может принести пользу каждому, кто добавит его в свой рацион.

"Как бобовая культура, нут невероятно богат питательными веществами", - отмечает диетолог из Далласа Стефани Уэллс.

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Также нут можно использовать как соленую закуску, бросить его в густой соус или смешать со сливочным.

Что такое нут?

Нут или бобы гарбанзо являются частью семейства бобовых, объяснила доктор диетологии Майя Феллер.

"Нут - это английское название Cicer arietinum L., а гарбанзо - испанское. Вы также можете увидеть нут, который называется на хинди "чана" или "грамм"", - отметила Феллер.

Однако как бы он ни назывался, его можно найти в консервированном или сушеном виде в любом супермаркете.

Какие питательные свойства нута?

Нут является отличным продуктом, если говорить о питательности.

"Это хороший источник растительного белка, углеводов, пищевых волокон, фосфора, марганца, калия и фолатов", - добавила Майя.

По словам диетологов, нут также содержит биологически активные соединения и фитохимические вещества, к примеру, фитиновую кислоту, стерины, дубильные вещества, каротиноиды и полифенолы, которые имеют значительные преимущества для здоровья.

"Фитохимические вещества (так называемые антиоксиданты), например, помогают бороться с воспалением и защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые могут способствовать старению и определенным заболеваниям", - заверила Стефани Уэллс.

Известно, что одна чашка нута имеет от 9 до 13 граммов клетчатки, что составляет значительную часть рекомендуемой нормы потребления для взрослых (от 22 до 34 граммов в зависимости от нескольких факторов).

"В целом, питательный профиль нута делает его отличным выбором для людей, которые хотят улучшить здоровье кишечника, контролировать уровень сахара в крови, удовлетворить потребности в белке, потребляя меньше мяса, или сделать пищу более сбалансированной", - добавила Уэллс.

В то же время сушеный нут может иметь больше питательных веществ, чем консервированный. Однако исследования доказывают, что оба варианта полезны для здоровья, а консервированный нут значительно легче готовить, ведь он предварительно отварен и готов к употреблению.

"Разница в питательных веществах консервированного и сушеного нута не должна сдерживать потребителей от выбора", - заверила Феллерс.

В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства США рассказали в цифрах о питательных веществах в одной чашке консервированного нута, который был слит и промыт:

калорийность: 210;

белок: 10,7 грамма;

жир: 3,8 грамма;

углеводы 34,8 грамма;

клетчатка: 9,6 грамма;

железо: 1,5 миллиграмма;

магний: 36,5 миллиграмма;

калий: 166 миллиграммов.

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