Употребление здоровых перекусов в течение дня полезно, считают доктора.

Кардиологи Моханакришнан Сатьямурти и Кимберли Кэмпбелл дали советы о том, как перекусывать, заботясь о здоровье сердца и назвали свой утренний перекус №1, который они сами едят почти каждый день, пишет журнал Parade.

"Я считаю, что употребление здоровых перекусов в течение дня помогает уменьшить тягу к голоду. Именно эта тяга к голоду часто заставляет нас принимать неправильные решения в отношении питания и потреблять закуски с высоким содержанием соли и добавленного сахара" - отметила кардиолог Кимберли Кэмпбелл.

Кардиолог Моханакришнан Сатьямурти также включает перекусы в свою повседневную жизнь:

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"Я ем небольшие порции в традиционное время, например, завтрак, обед и ужин с контролируемым размером порций, а также частые перекусы между приемами пищи".

При этом доктор отдает своим перекусом№ 1 он называет орехи или полезные злаки (например, цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крекеры).

Доктор Кэмпбелл обычно выбирает один продукт, который является белком, и сочетает его с овощами по сезону:

"Я могу взять горсть помидоров черри или небольшой огурец из сада и несколько жареных несоленых миндальных орехов. Еще один любимый продукт — творог с горстью черники или малины. Зимой я могу наполнить кусочки яблок арахисовым маслом. В конечном счете, мне нравится разнообразие, поэтому это хорошо для меня".

Научные исследования показывают, что перекусы могут принести пользу здоровью сердца и снизить уровень холестерина, если продукты богаты питательной ценностью. Регулярные перекусы могут помочь оставаться энергичными в течение дня, а также способны уменьшить чувство голода, предотвращая переедание.

Напомним. ранее кардиолог назвал 7 лучших продуктов, которые вы должны есть, чтобы очистить артерии.

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