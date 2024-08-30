Этот метод работает также со всеми соусами.

У каждого из нас есть своя любимая еда, перед которой мы не можем устоять. Для некоторых это пакет чипсов, для других - мороженое, шоколад или конфеты. Фитнес-тренер нашел способ наслаждаться шоколадно-ореховой "Нутеллой", не набирая килограммов.

Фитнес-гуру Бетани Добсон призналась, что обожает шоколадные пасты и изобрела способ, как продолжать их есть на похудении. Она напомнила, что даже крошечная ложка ее любимого лакомства может вместить 100 калорий.

"Дело в том, что я чертовски люблю Нутеллу и не хочу отказываться от нее только ради того, чтобы сбросить жир", - отмечает тренер.

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Она смешивает пять граммов "нутеллы" и 20 граммов греческого йогурта 0% жирности. Это позволяет получить большее количество сладкой пасты с меньшей калорийностью. Такой спред станет еще одним источником белка.

По словам Бетани, одна из самых больших ошибок, которую она видит, заключается в том, что люди отказываются от всех своих любимых блюд, когда хотят похудеть или сократить определенные продукты.

"Представьте, если бы вы сделали это со всеми своими соусами, которые используете, у вас было бы гораздо больше калорий. Вот почему я смогла сбросить 5 кг за восемь недель", - отмечает она.

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Мужчина похудел на 45 килограммов, не отказываясь от любимой еды. Он поделился своими лайфхаками на похудении.

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