Ферментированные продукты являются источником пробиотиков.

Сметана прекрасно сочетается со многими продуктами, но полезна ли она? По словам специалистов, как и многие другие продукты сметану важно употреблять в умеренных количествах пишет usatoday.com.

Сметана состоит из молочнокислых бактерий и молочных сливок, что делает ее кисломолочным продуктом. Ферментированные продукты являются источником пробиотиков, которые жизненно важны для многих функций организма.

Детолог и сертифицированный специалист по лечению и обучению диабета в больнице Хантингтон в Нью-Йорке Стефани Шифф говорит, что пробиотики:

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помогают пищеварительной системе;

производят жирные кислоты с короткой цепью, которые обладают некоторыми противовоспалительными и другими защитными свойствами;

могут улучшать симптомы депрессии и тревоги.

Молочные продукты также являются хорошим источником витамина D, кальция и белка.

Однако, сметана жирная. В ней содержится жир вредного насыщенного типа. Хорошей новостью является то, что существуют нежирные виды сметаны, которые можно использовать в качестве альтернативы.

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