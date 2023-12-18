Сметана прекрасно сочетается со многими продуктами, но полезна ли она? По словам специалистов, как и многие другие продукты сметану важно употреблять в умеренных количествах пишет usatoday.com.
Сметана состоит из молочнокислых бактерий и молочных сливок, что делает ее кисломолочным продуктом. Ферментированные продукты являются источником пробиотиков, которые жизненно важны для многих функций организма.
Детолог и сертифицированный специалист по лечению и обучению диабета в больнице Хантингтон в Нью-Йорке Стефани Шифф говорит, что пробиотики:
- помогают пищеварительной системе;
- производят жирные кислоты с короткой цепью, которые обладают некоторыми противовоспалительными и другими защитными свойствами;
- могут улучшать симптомы депрессии и тревоги.
Молочные продукты также являются хорошим источником витамина D, кальция и белка.
Однако, сметана жирная. В ней содержится жир вредного насыщенного типа. Хорошей новостью является то, что существуют нежирные виды сметаны, которые можно использовать в качестве альтернативы.
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