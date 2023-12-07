Рассказываем, как приготовить вкусное филе куриное - рецепт, который удастся даже новичкам.

Каждая хозяйка хоть раз в жизни сталкивалась с проблемой - совершенно не ясно, чем кормить близких. В таких случаях на помощь придет нежное филе куриное в духовке, рецепт которого мы подсмотрели в популярной социальной сети.

Запеченное куриное филе в сметане - рецепт

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт

половинка моркови

сыр моцарелла - 80 гр

зеленый лук

сушеный чеснок - 1\2 ч.л

сметана - 2 ст.л

соль, перец

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Половинку моркови и 40 гр сыра натереть на мелкой терке. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, соль, чеснок и 2 ст.л сметаны (по желанию можно заменить майонезом). Перемешать.

Куриное филе нарезать кусочками и отбить молоточком. Посолить, поперчить, выложить на каждый кусок по 1 ч.л начинки и завернуть филе рулетиком. Форму для выпечки смазать маслом, выложить рулетики швом вниз.

Разогреть духовку до 180 градусов, выложить филе в форму. Поместить в духовку на 25 минут. Затем достать, посыпать тертым сыром и снова отправить запекаться на 2-5 минут до появления золотистой корочки. Вуаля - куриное филе в духовке со сметаной и сыром готово.

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