Каждая хозяйка хоть раз в жизни сталкивалась с проблемой - совершенно не ясно, чем кормить близких. В таких случаях на помощь придет нежное филе куриное в духовке, рецепт которого мы подсмотрели в популярной социальной сети.
Запеченное куриное филе в сметане - рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт
- половинка моркови
- сыр моцарелла - 80 гр
- зеленый лук
- сушеный чеснок - 1\2 ч.л
- сметана - 2 ст.л
- соль, перец
Записывайте, как приготовить куриное филе по этому авторскому рецепту.
Половинку моркови и 40 гр сыра натереть на мелкой терке. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, соль, чеснок и 2 ст.л сметаны (по желанию можно заменить майонезом). Перемешать.
Куриное филе нарезать кусочками и отбить молоточком. Посолить, поперчить, выложить на каждый кусок по 1 ч.л начинки и завернуть филе рулетиком. Форму для выпечки смазать маслом, выложить рулетики швом вниз.
Разогреть духовку до 180 градусов, выложить филе в форму. Поместить в духовку на 25 минут. Затем достать, посыпать тертым сыром и снова отправить запекаться на 2-5 минут до появления золотистой корочки. Вуаля - куриное филе в духовке со сметаной и сыром готово.