Эксперт рассказала, как правильно хранить бананы, чтобы они не чернели и не портились долгое время.

Если бананы у вас портятся, не продержавшись и двух недель, вполне вероятно, что вы просто неправильно их храните. Британский блогер поделилась неожиданным способом хранения фруктов, который сама обнаружила совершенно случайно, и рассказала, как хранить бананы, чтобы они были свежими и не чернели 26 дней.

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Как хранить бананы, чтобы не чернели и не портились

Эксперт по хранению продуктов и блогер Эми Кросс (Amy Cross) поделилась гениальным советом, как предотвратить быстрое созревание и почернение бананов и утверждает, что ее метод помогает сохранить фрукты свежими в течение более трех недель, пишет британский таблоид Express.co.uk.

Обычно, чтобы продлить свежесть бананов, их советуют завернуть в пищевую пленку, фольгу или влажное кухонное полотенце. Но тактика Эми несколько уникальна.

В своем методе Эми нарезает бананы прямо в кожуре (примерно на 3 части один), складывает их в стеклянную банку, закрывает и ставит в холодильник. Спустя 26 дней она продемонстрировала, что кусочки бананов не просто остались свежими, но даже не почернела их кожура. В видеоролике Эми объясняет: "Моя цель была в том, чтобы просто проверить, сможет ли разрезанный банан продержаться 12 часов, но прошло уже 26 дней".

Но можно ли хранить бананы в холодильнике? Как правило, этого делать не советуют: эти фрукты не очень хорошо переносят холод и начинают чернеть. Но как показал метод Эми, фрукты, помещенные в банку, а затем охлажденные, чувствуют себя вполне комфортно.

Если же вы собираетесь хранить бананы целыми, то кладите их в прохладное и защищенное от света месте. Фрукты хорошо сохраняются при температуре около +12С, поэтому для этого может идеально подойти слабоосвещенная комната без прямых солнечных лучей. В более теплых условиях бананы быстрее созревают, поэтому теплая кухня - также не лучшее место для их хранения.

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