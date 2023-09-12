Воспользуйся советом, чтобы не обнаружить у себя бактерию Псевдомонады.

Ученые обнаружили, что носить смарт-часы, изготовленные из пластика и резины, не безопасно для нашего организма, если делать это неправильно. Эти материалы являются потенциально привлекательной средой для колонизации и распространения бактерий.

Поэтому поклонники таких умных браслетов могут стать "мишенью" для бактерий Псевдомонады, стафилококка, кишечной палочки и других микроорганизмов, способных паразитировать на коже человека. Речь идет об исследовании, которое провела группа ученых Флоридского Атлантического университета. Оно было опубликовано в научном журнале "Advances in Infectious Diseases".

"Пластиковые и резиновые браслеты могут создать более привлекательную среду для распространения и колонизации бактерий, поскольку они имеют более пористую и статичную поверхность", - говорится в материале.

В то же время браслеты из золота или серебра "нравятся" бактериям не так сильно, упоминается в исследовании.

Так, проанализировав 20 различных смарт-часов, ученые обнаружили, что 95% из них имели на своей поверхности потенциально вредные бактерии, способные привести к кожным болезням и воспалениям.

По словам биолога Нвадиуто Есиобу, даже при относительно небольшом количестве эти патогены могут существенно повлиять на наш организм. Особенно опасность актуальна для людей с ослабленным иммунитетом.

Среди потенциально уязвимых категорий выделяют и медицинских работников, а также в целом персонал больниц, ведь они постоянно находятся в контакте с больными пациентами.

Также упоминаются посетители спортзалов: у них на поверхности часов обнаружили самый высокий показатель бактерий стафилококка.

Среди признаков наличия стафилококковой инфекции на коже выделяют:

шишки, пузырьки и другие отечности на коже;

кожа выглядит болезненной, заметны характерные покраснения;

боль и неприятные ощущения на инфицированном участке. Возможно покраснение глаз и век.

"Бактерии стафилококка также могут вызывать более серьезные инфекции, такие как заражение крови и синдром токсического шока", - отмечает Национальная служба здравоохранения Англии (NHS).

Также есть опасность подхватить кишечную палочку (Escherichia coli).

Среди последствий инфицирования Escherichia coli выделяют:

боли в животе;

диарея со сгустками крови;

почечную недостаточность.

Также, в случае обострения инфекции, у человека может возникнуть синдром гемолитико-уремический синдром. Это может быть смертельно опасно.

В конце концов, недостаточная гигиена при ношении умных часов может привести к распространению бактерий псевдомонады (Pseudomona).

Появление бактерий псевдомонады может привести к:

инфекций дыхательных путей;

инфекций мочевыводящих путей;

интраабдоминальных инфекций и других неприятных последствий.

Этот тип бактериальной инфекции обычно возникает лишь у людей с ослабленной иммунной системой.

В исследовании подчеркивается, что для снижения риска заражения бактериями и предотвращения их "колонизации" на вашем любимом устройстве, необходимо соблюдать гигиену и регулярно дезинфицировать браслеты. Тогда ваши умные часы не станут вам за "врага", даже если они резиновые или пластиковые.

Мужчина провел эксперимент с сахаром и потом побежал к сладостям

Напомним, некоторые люди после выводов и научных публикаций ученых стремятся исследовать те или иные явления, способные повлиять на организм, самостоятельно. Так, недавно мужчина подговорил жены продержаться на месячной диете "без сахара". Он записывал все изменения, которые ощущал в течение этого периода. После обнаружения нескольких интересных эффектов, он снова побежал к сладкому.

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