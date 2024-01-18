После занятий спортом следует избегать сладких продуктов и напитков.

Поскольку во время тренировки наш организм сжигает много питательных веществ, дающих энергию, после занятий их необходимо пополнять, передает USA Today.

Отмечается, что, кроме восполнения сил, нужна пища, которая поможет предотвратить травмы и восстановить поврежденную мышечную ткань.

"Неспособность употреблять правильную пищу или возмещать жидкости после тренировки в конечном итоге приведет к дефициту энергии и трудностям в восстановлении", - объяснил доктор Мэтью Анастази.

Что есть после тренировки

Дипломированный диетолог Кэролайн Сьюзи рассказала, что потерянную энергию восполняет употребление углеводов (источники - фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, фасоль, картофель, чечевица, коричневый рис и овес).

Также важно восполнять потери жидкости в результате потоотделения, связанного с физическими упражнениями.

Доцент кафедры в Медицинской школе Массачусетского университета Барбара Олендски добавила, что после тренировки не менее важно потреблять здоровые источники белка:

"Цельные фрукты и белок могут содержать антиоксиданты, способствующие восстановлению мышц. Обязательно употребляйте в пищу хорошие жиры, такие как рыба, нежирные белки, бобовые, авокадо и яйца, а также избегайте или ограничивайте употребление плохих жиров, таких как сыры, молочные продукты с высоким содержанием жира и жирное мясо".

Что нельзя есть после тренировки

По словам Олендски, после занятий спортом следует избегать сладких продуктов и напитков, а также продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров или гидрогенизированных масел:

"Эти продукты будут препятствовать наращиванию мышечной массы и усиливать болезненность".

Диетолог Лесли Бончи отметила, что не рекомендуется после тренировки есть сухие продукты.

Когда лучше есть после тренировки

Специалисты предлагают подождать с едой 30 минут после тренировки, чтобы "избежать судорог и нарушения всасывания".

В то же время важно не ждать слишком долго (более 2 часов), чтобы получить вышеупомянутые преимущества от восполнения запасов питательных веществ и восстановления мышечной ткани.

Напомним, ранее УНИАН писал, что произойдет с телом, если целый месяц ходить по 15 тысяч шагов.

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