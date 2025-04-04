Этот ингредиент точно есть у вас на кухне.

Если вы любите добавлять чеснок в блюда, то знаете, как нелегко избавиться от его запаха на руках. Мыло помогает лишь отчасти, и въедливый чесночный запах может оставаться на пальцах даже спустя много часов после завершения готовки и уборки кухни.

Однако, существует простое и эффективное средство, которое, по утверждению шеф-повара Эрика Хаммонда, поможет быстро убрать запах чеснока – и оно точно есть у каждого на кухне. Как рассказал Хаммонд порталу SimplyRecipes, этот ингредиент - пищевая сода.

"Чеснок выделяет сернистые соединения, называемые аллицином (отвечает за резкий запах чеснока и его полезные свойства для здоровья), когда его режут или раздавливают", - рассказал Хаммонд. А пищевая сода щелочная, что помогает расщеплять эти вонючие молекулы серы, оставляя ваши руки без запаха.

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При этом он отмечает, что масло чеснока очень мощное и богато серой, оно связывается с белками в вашей коже и фактически проникает в верхний слой, создавая чрезвычайно стойкий запах. Это означает, что нужно втереть пищевую соду в кожу, чтобы она подействовала.

Он предлагает использовать пищевую соду двумя способами:

1. Смешать ее с мылом для рук

2. Сделать пасту из пищевой соды и воды, чтобы натереть ею поверхность ваших рук.

Если вы смешиваете порошок с мылом, просто тщательно вымойте руки, уделяя особое внимание таким участкам, как кончики пальцев и под ногтями, затем сполосните. Этот вариант будет немного мягче для кожи. Но если запах действительно сильный, втирание содовой пасты в кожу и ногти может быть лучшей альтернативой.

В целом, говорит Хаммонд, вы можете избежать чесночного запаха на кончиках пальцев, используя кухонный комбайн для измельчения чеснока или, если вам нужны ломтики чеснока, наденьте одноразовые перчатки.

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