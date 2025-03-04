Вы можете улучшить блины, добавив скрытый слой шоколадной ореховой пасты.

Базовый рецепт блинов требует всего несколько ингредиентов, но если они кажутся вам слишком скучным вариантом для завтрака, есть множество вариантов, как их улучшить.

Один такой вирусный рецепт блинов с начинкой из нутеллы собрал миллионы просмотров в социальных сетях. Как отмечает Express, блины получаются бесподобно вкусными, но при этом они готовятся очень быстро. И что еще лучше, для них требуется всего несколько основных ингредиентов, которые есть у вас дома.

Ингредиенты для блинчиков:

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90 г муки

Два яйца

30 г сахара

15 мл меда

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки пищевой соды

10 мл воды

Ванильная эссенция

Несколько ложек замороженной нутеллы

Способ приготовления

Смешайте яйца с сахаром и ванилью в миске. Затем добавьте муку, соду и разрыхлитель, затем воду. Оставьте тесто на 10 минут.

Возьмите сковороду, добавьте немного масла и поставьте ее на плиту на средний или слабый огонь.

Вылейте немного теста на сковороду, затем положите один из кусочков нутеллы в середину, прежде чем покрыть сверху небольшим количеством теста. Готовьте блины в течение нескольких минут с каждой стороны, пока они не станут красивыми и золотистыми — вы поймете, что пора переворачивать, когда на поверхности начнут появляться впалые пузырьки.

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой или медом, или добавьте ягоды, йогурт или любую другую начинку по вашему вкусу.

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