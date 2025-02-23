Рецепт банановых блинчиков из двух ингредиентов позволяет быстро приготовить низкокалорийное, не содержащее сахара, глютена и высокобелковое блюдо. Как пишет Express, этот рецепт идеально подходит для тех, кто стремится снизить уровень холестерина, поддерживать здоровый уровень сахара в крови или сбросить несколько килограммов.
Все, что вам нужно, - это один спелый банан, два крупных яйца и любые дополнительные начинки - черника, йогурт или корица.
Как приготовить банановые блинчики из двух ингредиентов
Начните с очистки банана и разомните его в миске до образования пюре без комочков. Затем разбейте два крупных яйца в другую миску и слегка взбейте их, а затем влейте в банановое пюре. Перемешайте все вместе. Также можете добавить щепотку разрыхлителя – это сделает блинчики более легкими и пушистыми.
Поставьте сковороду на конфорку на средний огонь. В зависимости от ваших предпочтений вы можете добавить на сковороду немного сливочного или растительного масла. Когда сковорода нагреется, вылейте на нее около двух столовых ложек теста для блинов. Готовьте с одной стороны около минуты - край должен начать приобретать золотисто-коричневый цвет.
Тонкой лопаткой аккуратно переверните блин на другую сторону. Готовьте еще минуту или две, пока сторона не станет золотисто-коричневой. Вы можете продолжать переворачивать блинчик несколько раз, пока не добьетесь желаемого цвета.
Дайте им немного остыть перед употреблением. Вы можете либо наслаждаться ими самими по себе, как сладким, низкокалорийным, высокобелковым и высокоэнергетическим лакомством, либо добавить к ним какую-нибудь начинку. Вы можете посыпать их гранолой и добавить ложку натурального йогурта или украсить блинчики фруктами, или полить медом.
Эти блинчики можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней и легко разогревать в микроволновой печи.
В то же время если вы не любите бананы, это блюдо может вам не понравиться, так как банановый привкус довольно заметен.
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