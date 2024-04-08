Ключевое химическое вещество, участвующее в процессе декофеинизации, может спровоцировать рак.

Для людей, избегающих кофеина, кофе без кофеина кажется безобидным вариантом. Однако, по мнению некоторых исследователей, ключевое химическое вещество, участвующее в процессе декофеинизации, может спровоцировать рак. Этим химическим веществом является метиленхлорид, который используется в некоторых промышленных процессах, включая удаление краски, фармацевтическое производство, производство средств для удаления краски, а также очистку и обезжиривание металла.

Как пишет CNN, метиленхлорид уже давно известен как канцероген, в том числе по стандартам Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, отмечают исследователи, метиленхлорид может причинить и другие вредные последствия для здоровья, такие как токсичность для печени и при более высоких дозах неврологические эффекты, а в некоторых случаях и смерть.

Действительно ли так опасен метиленхлорид в кофе без кофеина?

Управления по охране труда и здоровья разрешает использование метиленхлорида в качестве растворителя для декофеинизации кофе, однако "остатки метиленхлорида не должны превышать 10 частей на миллион (0,001%) в жареном кофе без кофеина и в экстракте растворимого кофе без кофеина".

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В то же время генеральный директор Национальной ассоциации кофе Уильям Мюррей заявил, что нет никаких доказательств того, что такой метод декофеинизации представляет какой-либо риск. По его словам, подавляющее большинство независимых научных данных показывает, что употребление кофе без кофеина по приготовленному таким методом, связано со снижением риска развития множественных видов рака и с другими значительными преимуществами для здоровья.

В то же время американская организация Clean Label Project, которая проверяет потребительские товары на наличие скрытых промышленных и экологических загрязнений, обнаружила метиленхлорид в семи из 17 протестированных марок кофе.

Однако обнаруженные уровни метиленхлорида были очень низкими в большинстве из этих семи образцов — в то время как безопасный предел составляет 10 частей на миллион, у одного бренда было 1,4 части на миллион, у другого — 3,5 части на миллион, а у другого — 8,9 частей. за миллион.

Метиленхлорид уже давно широко используется в для декофеинизации, но некоторые компании добавили в свой набор инструментов альтернативные методы или полностью приостановили его использование.

Так что если вы хотите избежать потенциального воздействия метиленхлорида, когда вы покупаете кофе без кофеина, обратите внимание на упаковку продукта с такими этикетками, как "не содержит растворителей", "обработано швейцарской водой" или "сертифицировано как органическое", пишет CNN.

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