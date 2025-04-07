Вы точно хотя бы раз видели эту фотографию, сделанную в январе 1996 года.

Каждый из нас время от времени фотографирует красивый пейзаж, который попадается по дороге, чтобы показать родным и друзьям. Иногда именно так появляются настоящие шедевры фотографии.

Как пишет Unilad, 30 лет назад американский фотограф Чак О'Рир тоже сделал снимок живописного зеленого холма, когда ехал в гости к своей будущей жене Дафни Ларкин. И эта фотография стала действительно всемирно известной.

Это был январь 1996 года. О'Рир ехал из своего дома в городке Сент-Хелина, штат Калифорния, в городок Ларкин в соседнем округе Марин. Пейзажи по дороге были настолько красивыми, что мужчина несколько раз останавливался, чтобы сделать снимок.

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Среди них была и фотография, которую он назвал Bliss ("Блаженство"). Это был живописный пейзаж с зелеными холмами, перетекающими друг в друга под голубым небом и пушистыми белыми облаками.

Впоследствии О'Рир прислал фотографию как стоковое изображение в фотоагентство Westlight. Так снимок попал в руки сооснователя Microsoft Билла Гейтса, и тот решил использовать фотографию как фон для рабочего стола в операционной системе Windows XP.

Хотя точная сумма неизвестна, "Блаженство" была куплена Microsoft за "небольшую шестизначную сумму", то есть что-то вроде 100 000 долларов или чуть больше. Теперь О'Рир признает, что немного продешевил.

"Если бы я знал, насколько она станет популярной и на скольких компьютерах она будет, я должен был бы договориться о [лучшей] сделке и сказать: "Просто дайте мне долю цента за каждый раз, когда ее видят", и это было бы здорово", - признается фотограф.

Бытует мнение, что "Блаженство" выглядит настолько прекрасно, потому что снимок был хорошо обработан в "фотошопе". Но О'Рир уверяет, что все дело в пленке и фотоаппарате.

"Не было ничего необычного. Я использовал пленку, которая имела более яркие цвета, в то время Fuji Film, а линзы RZ67 были просто замечательными. Размер камеры и пленки вместе сделали разницу, и я думаю, помогли фотографии "Блаженство" выделиться еще больше", - говорит он.

Советы профессионального фотографа

Как писал УНИАН, большинство людей не знают, что замечательные фотографии можно делать даже с самым простым фотоаппаратом или смартфоном. Дорогая камера не нужна. Но нужно знать несколько приемов, которыми пользуются профессиональные фотографы.

В частности профессионалы советуют не ограничиваться одним-двумя кадрами, а делать их как можно больше. Также хорошей идеей будет искать необычные ракурсы и понимать базовые принципы композиции.

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