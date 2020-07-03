"Юзик" из "Квартала 95" устроил перекус в Раде: нардепа застукали с батончиком Roshen (фото)
15:03, 03 июля 2020Курьёзы
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В это время Верховная Рада рассматривала правки к законопроекту о легализации игорного бизнеса.
Юрий Корявченков / фото УНИАН
На заседании Верховной Рады 2 июля народный депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков, известный как актер «Юзик» из «Квартала 95», решил полакомиться шоколадом.
Как пишет издание «Буквы», для перекуса в рабочее время нардеп выбрал шоколадный батончик с карамелью от кондитерской компании Roshen.
"Юзик" лакомился батончиком на заседании / фото bykvu.com
В это время Верховная Рада рассматривала правки к законопроекту о легализации игорного бизнеса.
Ранее УНИАН писал, как нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха проспал целый час на заседании Верховной Рады.
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