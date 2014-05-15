В доме Гитлера организуют центр для мигрантов

В центре вновь прибывшие в страну смогут посещать языковые курсы и различные мероприятия, помогающие обустроиться на новом месте. Австрийские власти сейчас ведут переговоры с владелицей, сделка может быть заключена в ближайшее время.

Об этом пишут Известия.

Столь пристальное внимание к зданию вызвано желанием властей положить конец спору о том, что же с ним делать.

Всё началось с того, что в 2012 году хозяйка дома, Герлинда Поммер, решила продать трехэтажный особняк за €2,2 млн. При этом дом с 1972 года находится в аренде у МВД Австрии, ежемесячно полицейские перечисляют владелице €4,7 тыс. «Народная помощь» станет арендовать здание не у владелицы напрямую, а у министерства.

Полиция несколько десятилетий назад выбрала этот особняк не случайно. Как рассказал глава пресс-службы МВД Австрии Карл-Хайнц Грундбёк, это было сделано, чтобы неонацисты не могли его использовать в качестве культового места. При этом сами полицейские только арендуют здание, никаких служб МВД в нем не располагается.

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Как только стало известно о намерении фрау Поммер продать дом, депутат австрийского парламента, социал-демократ Гарри Бухмайер создал рабочую группу из представителей разных политических партий, которая и определила будущее особняка.

До сентября 2011 года в доме располагалась благотворительная организация, помогающая детям с умственными и физическими отклонениями.

В 1880-х годах (Гитлер родился в 1889-м) на первом этаже здания была пивная «У Поммеров», а семья Шикльгруберов снимала комнату на втором этаже. В 1938 году партийный бонза Мартин Борман открыл в особняке музей нацистского искусства. В 1952 году здание вернули историческим владельцам — семье Поммеров. С тех пор в здании побывали городская библиотека, школа, банк, технический институт и благотворительный центр. Рядом с домом врыт камень, привезенный из каменоломни концлагеря Маутхаузен. На камне надпись: «За свободу, мир и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы убитых взывают к нам».

Главная проблема в нынешних переговорах — если в здание въедет центр для мигрантов, то внутри придется проводить перепланировку. Однако фрау Поммер относится к этой идее без особого восторга. Но поскольку она понимает, что в покое ее особняк не оставят, и продать его первым попавшимся покупателям тоже не позволят из-за опасений появления в нем всё тех же неонацистов, скорее всего, ей придется согласиться на нынешнее предложение.