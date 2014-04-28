Ричарда Гира в Нью-Йорке приняли за бездомного

История с участием голливудского актера произошла во вторник. Как рассказала сама туристка, она прогуливалась недалеко от Центрального вокзала Нью-Йорка вместе с супругом и 15-летним сыном, когда увидела копающегося в мусорном баке человека, с виду похожего на бездомного. Тронутая зрелищем, она подошла к нему и предложила пиццу, оставшуюся после посещения итальянского ресторана Little Italy, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

"Он спросил: "Что в пакете?" Я попыталась ответить ему на английском, но получилось, что половину фразы я сказала на французском. Я сказала: "Простите, но пицца холодная". Он ответил: "Спасибо большое, да хранит вас Бог", — рассказала Гомбо.

Француженка не знала, с кем встретилась на улице Нью-Йорка, до тех пор пока через два дня сотрудник отеля Salisbury Hotel, в котором остановилась семья, не показал ей фотографию в New York Post, где она была изображена рядом с Гиром.

"Это было просто волшебно. Эта история — просто сумасшествие. Просто невообразимо, что такое могло произойти", — призналась она изданию, добавив, что считает Гира привлекательным мужчиной, несмотря на его возраст (актеру 64 года. — Ред.).

Как отмечает издание, француженка вместе с семьей случайно забрели на съемочную площадку фильма "С незапамятных времен", в котором Гир играет одну из главных ролей.