Кандидата в премьеры Киргизии обвинили в неумении сушить урюк

От кандидата в премьер-министры Киргизии Джоомарта Оторбаева потребовали прокомментировать обвинения в том, что он «не знаком с жизнью народа». С такой инициативой, как передает Lenta.ru со ссылкой на КирТАГ, выступил депутат от Социал-демократической партии Жусубали Исаев на заседании фракции.

«Отдельные представители оппозиции обвинили Оторбаева, что он не знает, что такое урюк, не знает, как его сушить, не знает, как содержать скот, и что это может негативно отразиться на жизни народа. Согласны ли вы с такими обвинениями?», — обратился к Оторбаеву депутат.

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Тот в ответ заявил, что у него много недостатков, «но ведь нет таких людей, которые преуспевают во всех областях». «В правительстве должны работать люди, которые будут профессиональными каждый в своей сфере, если мы все будем играть лишь на скрипке, то у нас оркестра не получится», — добавил он.

Урюком называют среднеазиатские сорта абрикоса, имеющие малый размер плода, которые, как правило, сушат с косточкой.

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Оторбаев временно исполняет обязанности главы киргизского правительства. Его назначили на этот пост после распада парламентской коалиции и отставки прежнего премьера Жанторо Сатыбалдиева, который покинул должность 25 марта.