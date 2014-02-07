В индийском школьном учебнике Япония сбросила атомную бомбу на США

В школьном учебнике, изданном в Индии, обнаружились 59 фактических ошибок. Среди прочего в книге утверждается, что в 1945 году Япония сбросила ядерную бомбу на США, тогда как в действительности все произошло наоборот, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times of India..

Ошибки были выявлены в англоязычном пособии по общественным наукам для учеников восьмого класса школы (всего в индийской школе 12 классов). Издателем книги выступил образовательный совет штата Гуджарат.

Составители учебника проявили незнание не только зарубежной истории, но и своей собственной. В частности, в книге говорится, что Махатма Ганди, который считается одним из главных символов Индии, был убит 30 октября 1948 года. В действительности его застрелили 30 января 1948 года.

В разделе, посвященном получению Индией независимости, говорится о том, что северная часть британской колонии в 1947 году получила название Исламский Исламабад, а его столицей стал Хайбер-Гхат. На самом деле страна, расположенная к северу от Индии, называется Пакистан, а его столицей является Исламабад. Хайбер-Гхат — местное название Хайберского прохода через горы Гиндукуш, расположенные в Пакистане и Афганистане.

Ошибки в издании были допущены и в других дисциплинах. Например аббревиатура ЮНЕСКО расшифровывалась не как Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, а как Организация Объединенных Наций по вопросам образовательных сообществ и детей.

Кроме того, говоря об ухудшении экологии, авторы учебника написали, что из-за вырубки деревьев в атмосфере увеличивается количество CO3. В действительности речь идет о CO2, или углекислом газе. Вещество, имеющее формулу CO3, называется триоксидом углерода. Оно крайне нестабильно и встречается как продукт реакции между углекислым газом и атомарным кислородом.

Помимо фактических неточностей в учебнике обнаружились около 100 орфографических ошибок. Среди прочего с ошибками были написаны имена индийских реформаторов и революционеров. По словам главы комитета Гуджарата, отвечающего за выпуск учебников, пока что отозвать книги возможности нет, но в будущем все ошибки будут исправлены.