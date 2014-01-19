В Бразилии детеныша обезьяны будут кормить человеческим молоком
13:02, 19 января 2014Курьёзы
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В бразильском зоопарке детеныша обезьяны будут спасать человеческим молоком
Родная мать от него отказалась и ветеринары попросили одну из женщин, кормящую своего ребенка, стать молочной мамой животного, говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Если все пойдет удачно, кормить обезьянку человеческим молоком надо будет еще в течение двух-трех месяцев. Потом примат достаточно подрастет, чтобы есть вместе со своими старшими товарищами.
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