Губернатор обещает квартиры дешевле на 30%

Днепропетровская область первая в Украине реализует на практике Национальный проект «Новое качество жизни» - «Доступное жилье».

Как сообщает ИА «МОСТ Днепр», в рамках программы летом 2012 года в эксплуатацию будет сдан первый объект, квартиры в котором будут стоимостью на 20-30% ниже среднерыночной.

«В построенные по программе «Доступное жилье» квартиры, стоимостью минимум на 30% ниже среднерыночной, уже летом смогут заселиться жители нашего региона. Днепропетровская область первой в Украине реализует на практике Национальный проект Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Новое качество жизни» - «Доступное жилье». С декабря 2011 года начать строительство нового микрорайона в жилом массиве «Левобережный-3». Первые жильцы смогут заселиться в комфортабельные квартиры уже в августе. И работы по строительству будут продолжены», - сказал председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ.

Квартиры в новостройках микрорайона в жилом массиве «Левобережный-3» будут доступны разным слоям населения. В рамках государственной программы для приобретения жилья можно будет оформить кредит от 0 до 10,75% годовых. Кроме того, молодежь сможет получить дополнительную 30% компенсацию от стоимости квартиры.

Как отмечают в обладминистрации, снижение стоимости квадратных метров удалось достичь за счет того, что за средства региональных бюджетов был разработан проект микрорайона, застройщику было бесплатно выделено 9 га земельного участка под застройку и подведены необходимые коммуникации и сети.

Как отмечает ИА «МОСТ Днепр», реализация проекта строительства доступного жилья в микрорайоне на ж/м «Левобережный-3» Днепропетровска позволит предложить цену за 1 кв. м минимум на 30% ниже среднерыночной - цена не будет превышать 600 долл. Первый дом на 63 квартиры будет сдан в эксплуатацию в августе 2012 года. По проекту в этом микрорайоне будет возведено 16 пятиэтажных домов, т.е. более 1 тыс. квартир.