Международные эксперты заявляют о цензуре в харьковском телеэфире

Эксперты украинских и международных медиа-организаций обеспокоены ухудшением ситуации с соблюдением свободы слова в Харькове.

Как сообщили УНИАН в украинском представительстве организации «Репортеры без границ», 28 сентября 2011 года миссия в составе представителей украинских и международных организаций: «Стоп цензуре!», «Репортеры без границ», Киевского независимого медиа профсоюза, Института медиа права, «Интерньюз-Украина» при участии Представительства ЕС в Украине в качестве независимого наблюдателя завершили свой визит в Харьков, связанный с изучением ситуации в сфере свободы слова в городе.

Миссия посетила Харьков в связи с прекращением вещания с августа 2011 года трех телеканалов: АТН, «Фора» и А/ТВК, которые среди немногих местных СМИ давали альтернативную точку зрения на событии в городе и критиковали действия харьковской власти.

Ввиду того факта, что ситуация, сложившаяся в Харькове, существенно вредит имиджу Украины за границей и противоречит заявлениям высшего руководства Украины относительно восприятия европейских ценностей и готовности к евроинтеграции, участники миссии выразили обеспокоенность в связи с общей атмосферой, в которой работают харьковские журналисты. «Мы увидели проблемы как в доступе к информации, так и в технологических возможностях распространять ее», - сказано в сообщении.

Участники миссии не получили полной информации о фактических юридических и технологических препятствиях, которые делают невозможным возобновление трансляции телеканалов АТН, «Фора» и А/ТВК. Эти причины не были полноценно изложены ни в письменных отказах со стороны телекоммуникационных операторов, ни в публичных заявлениях представителя компании «Украинские цифровые коммуникации», которая с 2009 года предоставляла услуги по доставке сигнала телеканалам «Фора» и А/ТВК.

Эксперты констатировали, что отсутствие у операторов телекоммуникаций четкой и прозрачной позиции не только не позволяет вещателям транслировать сигнал на Харьковский ОРТПЦ, но и делает невозможным их последующий переход на кабельное вещание, что угрожает деятельности этих каналов.

Участники миссии также выразили обеспокоенность по поводу непризнания санитарного паспорта телекомпании АТН, выданного центральной санэпидемстанцией, и отсутствия хотя бы какой-либо официальной позиции со стороны ХОРТПЦ.

Кроме того, эксперты возмущены обстоятельствами организации и проведения встречи с харьковским мэром Геннадием КЕРНЕСОМ, на которой, вопреки требованиям пресс-службы мэра относительно закрытого формата встречи и заверениям в протокольном характере видеозаписи, стояла камера телекомпании, соучредители которой – мэр Харькова и его заместительница.

Участники также выразили возмущение в связи с сообщением пресс-службы мэрии Харькова о том, что они «не проявили заинтересованности в документах», предложенных Г.КЕРНЕСОМ. «Такие документы, несмотря на обещание, не были предоставлены», - заявляют они. Участники миссии надеются, что речь идет о недоразумении, и в ближайшее время они получат обещанные документы.

Также эксперты обеспокоены отсутствием достоверных сюжетов о визите миссии в эфире телеканалов, что «свидетельствует о наличии цензуры в харьковском телеэфире». Они считают, что это усиливает предположения о реальных причинах исчезновения независимых телеканалов из эфира и наличии реальной угрозы плюрализма и свободе слова в Харькове.

«Несмотря на наличие бизнесового конфликта вокруг телекомпании «Фора», участники миссии не разделяют позиции, что прекращение вещания трех телеканалов вызвано сугубо хозяйственными отношениями», - отмечают эксперты.

Участники миссии призывают Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания тщательным образом изучить ситуацию с наиболее рейтинговыми харьковскими вещателями, как во время внеплановых проверок, так и в ходе дополнительного конкурса по распределению цифровых частот.

Также участники миссии призывают харьковских журналистов поддержать коллективы пострадавших телеканалов АТН, «Фора» и А/ТВК, а также соблюдать журналистские и этические стандарты при освещении событий, связанных с этим конфликтом.

Участники миссии выражают готовность вернуться в Харьков в любое время, чтобы проверить соблюдение обещаний местной властью. «Мы также готовы встречаться с представителями высших правительственных структур, которые могут способствовать восстановлению свободы слова в Харькове», - отмечают эксперты.

После тщательной проверки участники миссии обнародуют отчет с выводами и рекомендациями о событиях в медийном пространстве Харькова.

Как сообщал УНИАН, представители трех харьковских телеканалов АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора" заявили, что местная власть Харькова проводит зачистку информационного пространства путем отключения от эфира независимых телеканалов.

По словам руководителя телеканалов АТН Олега ЮХТА, официальные причины отключения этих каналов от эфира разные - от проблем с санэпидемстанцией до решения провайдера разорвать соглашение о предоставлении услуг. Он выразил мнение, что реально за всеми этими событиями стоят высшие должностные лица местных органов власти. По информации О.ЮХТА, от сотрудничества с каналами также отказались четыре оператора местных телекоммуникационных сетей, с которыми эти СМИ готовы были заключить соответствующие соглашения.

В свою очередь, харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС отвергает свою причастность к ситуации с прекращением вещания харьковских телеканалов «Фора», «А/ТВК» и АТН.