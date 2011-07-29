Сегодня в УНИАН будут презентовать Кубу

Сегодня вечером в агентстве УНИАН пройдет очередное заседание Клуба путешественников “УНИАН-Тут и там”. Тема встречи: «Куба: далекая, близкая, познанная та непознанная».

«Гурманы Кубы» - путешественники Рейнальдо ПАУЭЛЬ и Татьяна ПЕЧОНЧИК, которые проехали тысячи километров по Кубе, поделятся своими впечатлениями от Острова Свободы.

К участию в Клубе путешественников, по словам организаторов, приглашаются «все, в ком живет кусочек Кубы”. Ведущие вечера утверждают, что атмосфера будет неформальной, и “Кубу можно будет увидеть, услышать, дегустировать, сплясать…”.

Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Начало в 18:30.

Справка УНИАН. Учредителями клуба выступили УНИАН и туристический сайт “Тут и там”.

Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, заключается в том, чтобы “дать возможность тем, кто осуществил интересное путешествие по Украине (Тут), или за границей (Там), рассказать о нем в непринужденной, камерной обстановке таким же коллегам-путешественникам. По сути, речь идет о развитии жанра устных дорожных заметок, которые благодаря современным техническим возможностям можно всякий раз создавать как яркое авторское шоу”.

“Изюминка” проекта, добавляет руководитель сайта “Тут и там” Владимир ЗМАЖЕНКО, заключается в том, что в Клубе каждый путешественник может себя попробовать в роли “Юрия Сенкевича” (популярный телеведущий советских времен – УНИАН), избрав себе маршрут для рассказа, стилистику или иллюстративный материал - фотоснимки, видеоматериалы, рисунки или что-либо другое. Слушатели же и зрители имеют возможность увидеть мир не глазами одного-единственного ведущего, а открывать для себя Украину и другие страны через эмоции, мировоззрение и мировосприятие разных людей. Также важно, что это интерактивное общение, чего не может быть в какой-либо телепередач, при которой вы не можете спросить ведущего, уточнить что-то у него, попросить “отмотать” назад интересный кадр”.

Организаторы отмечают то, что участие в работе клуба может взять каждый желающий – как в роли слушателя, так и в роли ведущего.