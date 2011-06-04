В Севастополе открылся фестиваль «Война и мир»

В Севастополе «Михайловской музыкальной ассамблеей» - концертом классической музыки под открытым небом на плацу одноименной старинной казематированной батареи с участием молодых звезд оперной сцены России, Украины и Армении в пятницу вечером открылся фестиваль «Война и мир».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня фестиваль, посвященный 228-летию города, продолжится проектом «Парадный портрет», в ходе реализации которого центральные улицы и площади города на 10 дней превратятся в выставку парадных портретов нескольких поколений севастопольцев (увеличенные портреты будут размещены на рекламных сити-лайтах).

Программа фестиваля предусматривает также осуществление проекта «Севастополь. Евгений Халдей. Классика фотографии» (выставка знаменитого советского фотографа Евгения Халдея, посвященная Второй обороне Севастополя. Также будут представлены избранные работы фотомастера разных лет).

С сегодняшнего дня в рамках фестиваля в Севастопольском художественном музее им. Крошицкого будет проходить выставка фотографий из семейных альбомов севастопольцев и предметов быта времен советского детства под названием «Севастополь. Семейный альбом. Детство и юность».

С 10 по 12 июня в рамках фестиваля «Война и мир» состоится фестиваль военных оркестров Sevastopol Military Tattoo, в котором примут участие 10 оркестров из Украины, России, Беларуси, Алжира и Франции. Фестиваль Sevastopol Military Tattoo предполагает марш-парад военных оркестров по центральным улицам Севастополя, сольные выступления оркестров на площадках города, плац-концерт в Михайловской казематированной батарее (Военно-морской музей Украины) и гранд-дефиле оркестров на мысе Хрустальный.

10-12 июня запланирована так называемая фиеста тепловых аэростатов «Монгольфьерия». Жителям и гостям города будут предложены ознакомительные полеты на воздушных шарах в Байдарской долине, ночное свечение тепловых аэростатов в центре города.

Завершится фестиваль «Паромной выставкой» - итогом работы международного пленэра художников Украины и России «Фортификационные сооружения Севастополя». Работы будут размещены на постоянно курсирующем через Севастопольскую бухту пароме.

Организаторами фестиваля являются Севастопольская горгосадминистрация, городской совет, КП «Агентство экономического развития г. Севастополя», Музей Шереметьевых, Киевское воздухоплавательное общество, Национальный военно-исторический музей Украины, дирекция культурных программ «Херсонесские игры».

Президент фестиваля - киевский коллекционер и меценат Алексей ШЕРЕМЕТЬЕВ.

Фестиваль также проходит при поддержке министерств обороны Украины и России, посольств РФ, Беларуси, Франции и Алжира.