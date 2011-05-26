В ГУАМ скоординировали работу таможни

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ скоординировали работу таможенных органов для развития сотрудничества в сфере торговли.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Баку состоялось заседание руководящего комитета проекта ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в этой сфере.

Участники заседания ознакомились с опытом применения принципа «единого окна» в таможенных органах Азербайджана, а также реализации стратегии функционирования Регионального офиса по повышению потенциала европейского региона (ROCB).

Помимо этого, в ходе заседания были обсуждены вопросы деятельности региональных учебных центров и координации усилий по повышению эффективности работы таможенных администраций государств-членов ГУАМ.