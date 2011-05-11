В УНИАН расскажут, как вести деловую беседу

Завтра в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится мастер-класс бизнес-тренера Елены ЛАМАНОВОЙ «Деловая беседа с сотрудником как инструмент управления».

Как рассказала Е.ЛАМАНОВА, мастер-класс даст возможность раскрыть понятие деловой беседы с сотрудником и показать важность и универсальность этого управленческого инструмента, а также простые приёмы проведения деловой беседы в различных рабочих ситуациях.

«Деловая беседа с сотрудником – это те же переговоры, к которым нужно готовиться», - считает Е.ЛАМАНОВА. По ее словам, участники мастер-класса смогут узнать, как провести эти переговоры максимально эффективно, как использовать деловую беседу для максимального делегирования полномочий сотрудникам, а также как обеспечить обратную связь между руководителем и подчиненным.

Мастер-класс рассчитан начинающих и будущих руководителей подразделений, руководителей с опытом, а также собственников малого бизнеса.

Время проведения семинара – четверг, 12 мая. Начало в 18.30. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь

Справка УНИАН: Елена ЛАМАНОВА – специалист по управлению людьми в коммерческих и некоммерческих организациях, сертифицированный коуч, бизнес–тренер, учредитель и директор компании «Триллиум™», г. Киев, автор и руководитель проектов: «Школа Линейного Руководителя» и «Школа Семейного Бизнеса». Опыт работы в сфере обучения и развития 18 лет (с 1992 года).