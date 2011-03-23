Под Киевом появится «пещера Нестора Летописца»

В туристическом комплексе «Парк Киевская Русь» ожидают, что в 2011 году, сезон которого откроется 30 апреля, комплекс посетит миллион туристов.

Об этом УНИАН сообщил директор «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО во время Международной туристической выставки, которая проходит в Киеве.

«Пять больших международных фестивалей, еженедельные тематические выходные, новые сооружения и экспозиции, экскурсии на нескольких языках, дополненное меню – это то, что ожидает посетителей в новом сезоне в «Парке Киевская Русь» (с.Копачев, Обуховский район Киевской области)», – отметил В.ЯНЧЕНКО.

По его словам, ставка делается на посетителей из Киевской и ближайших к ней Черниговской, Черкасской, Житомирской областей. Также в парке ожидают гостей из Львова, Одессы, Днепропетровска. Среди иностранцев традиционно будут доминировать поляки, белорусы, россияне, литовцы, грузины. Творцы проекта будут привлекать посетителей мероприятиями событийного туризма и благотворительными акциями.

В.ЯНЧЕНКО также выразил надежду, что «Парк Киевская Русь» оставит за собой репутацию организатора самых масштабных исторических мероприятий. «Мы проведем фестивали IX-XI, XIII, XV веков, турнир лучников с битвами, штурмом крепости, соревнованиями богатырей. Также обогатили программу отдыха тематическими выходными: день Святой княгини Ольги, день средневековой моды, праздник кузнеца, День выпускника, День молодежи и много других», – сообщил В.ЯНЧЕНКО.

Также посетители могут увидеть новые сооружения, которые были построены зимой. Творцы проекта работали над возведением ограждения Большого Ярославова Двора, который по плану расположится на территории Дитинца, построили несколько усадеб XI-XIII ст. и башен разного назначения. Планируется организовать музей средневекового оружия и музыкальных инструментов. Кроме того, на территории «Предградья» будет галерея, где будут проводить разнообразные выставки, и появится пещера Нестора Летописца.

Творцы проекта также позаботились о школьниках, положив начало благотворительной акции «Дитинец Киева зовет вас!», цель которой - организовать качественный досуг и рассказать об истории и традициях Киевской Руси детям. Для этого 500 тысяч школьников Киева и области получат специальные приглашения, которые позволят бесплатно посетить одно из мероприятий в Парке Киевская Русь.

На открытии нового сезона в комплексе, которое состоится 30 апреля, зрителей ожидает шоу байкеров и выступление театра «Парк Киевская Русь». Первый масштабный исторический фестиваль – «Киевская Русь XIII ст.» состоится 21-22 мая. 18-19 июня пройдет международный фестиваль «Рыцарство XV ст. – Штурм крепости». Традиционный фестиваль «Былины Древнего Киева – IX-XI ст.» должен состояться 27-28 августа. 24 и 25 сентября пройдет фестиваль «Гости Древнего Киева – XV ст.». Последним из крупных мероприятий станет международный турнир лучников «Стрела Древнего Киева» 8 октября.