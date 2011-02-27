В Черкассах установят 15-метровые солнечные часы
04:09, 27 февраля 2011Курьёзы
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"Будут выделяться своеобразным дизайном"
В Черкассах в Долине роз установят 15-метровые солнечные часы.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела дизайна городской среды и рекламы Черкасского горисполкома Оксана ПОЛИЩУК, солнечные часы будут представлять собой циферблат диаметром около 15 метров, с элементами кованого декора. В настоящее время разрабатывается дизайн и оформление самих солнечных часов, на котором в обязательном порядке будет присутствовать символика города. В Черкасском горисполкоме хотят сделать эти часы местом встречи для влюбленных пар, которые будут назначать возле него свидание.
Подобные часы установлены во многих городах Украины, черкасские же будут выделяться своеобразным дизайном.
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