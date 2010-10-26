Британия выставит на продажу Шервудский лес

Решение правительства

Правительство Великобритании намерено продать частным инвесторам около половины лесных территорий, принадлежащих государству. Среди лесов, выставленных на продажу, фигурирует легендарный Sherwood, прославленный героем средневековых английских баллад Робин Гудом. Ожидается, что распродажа лесных массивов принесет стране от 2 до 5 млрд фунтов стерлингов до 2020 года. Коммерсантъ-Украина

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