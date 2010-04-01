Мишель Обама посадила на своем огороде брокколи и ревень

Первая леди США Мишель Обама в ознаменование наступившей в Вашингтоне весны вместе со школьниками и двумя министрами посадила на огороде Белого дома капусту брокколи и ревень. Супруга президента США поблагодарила своих помощников и объяснила, что их работа заставила многих людей задуматься об огородничестве. "Сейчас все говорят об огороде, не только здесь в Вашингтоне, не только здесь в США, но и по всему миру. Мы смогли задуматься о том, чтобы дети пробовали еду, которую они никогда не пробовали, овощи, которых они никогда не ели... Мы начали говорить со школами о том, как сделать школьные завтраки более полезными", - отметила Мишель Обама. Она подчеркнула, что сажать овощи можно в любом возрасте, и в любом возрасте это приносит радость.

Огород возле Белого дома был разбит в марте 2009 года. Продукты с огорода и пасеки используются для приготовления пищи семье президента, а также при подготовке к официальным приемам. В конце октября Мишель вместе со школьниками собрала на своем огороде урожай. За весну, лето и начало осени повара Белого дома собрали на огороде почти 350 килограммов овощей. Первая леди продолжила традицию супруги 32-го президента США Франклина Рузвельта Элеоноры, которая впервые организовала огород у Белого дома в 1943 году. Во время Второй мировой войны Рузвельт выращивала фрукты, овощи и зелень. Супруга президента рассчитывала на собственном примере показать остальным американцам, как можно обеспечить себя продуктами в кризисные времена. Инициатива Элеоноры Рузвельт имела большой успех. По некоторым данным, почти 40% овощей и фруктов в те годы в США выращивались на подобных частных огородах. С начала октября на президентском огороде регулярно проводятся экскурсии для школьников. Барак Обама еще во время своей избирательной кампании призывал поддерживать сельское хозяйство и делать выбор в пользу экологически чистой и здоровой пищи.

РИА Новости