В Индии хирурги извлекли из мужчины семь килограммов железа

Хирурги одной из клиник в городе Сатна (Индия) извлекли из тела пациента семь килограммов посторонних предметов,

Как пишет Новое время со ссылкой на The Independent, 35-летний Максуд Хан оказался в клинике после жалоб на боли в области желудка.

Врачи решили провести эндоскопию и были поражены, увидев в желудке 263 монеты, 100 гвоздей, болтов и гаек, осколки стекла, камни и прочее. После этого мужчину срочно прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Медики предположили, что пациент имеет психическое расстройство и отметили, что в их практике такое встречается впервые.

Максуд Хан работает водителем, и клиенты часто расплачиваются с ним мелочью. Его близкие сообщили, что в последнее время он страдал от депрессии, однако, на удивление, ранее посторонние предметы не приносили ему особого беспокойства.

После операции мужчина пообещал больше не употреблять металл в пищу.

Также издание отметило, что в 2015 году подобный случай произошел в городе Бхатинда в штате Пенджаб. Тогда из желудка 34-летнего вытащили 40 монет, 150 гвоздей и другие посторонние предметы.