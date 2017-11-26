В Индии хирурги извлекли из мужчины семь килограммов железа
Индийские врачи решили провести эндоскопию и были поражены, увидев в желудке 263 монеты, 100 гвоздей, болтов и гаек, осколки стекла, камни и прочее.
Хирурги одной из клиник в городе Сатна (Индия) извлекли из тела пациента семь килограммов посторонних предметов,
Как пишет Новое время со ссылкой на The Independent, 35-летний Максуд Хан оказался в клинике после жалоб на боли в области желудка.
Врачи решили провести эндоскопию и были поражены, увидев в желудке 263 монеты, 100 гвоздей, болтов и гаек, осколки стекла, камни и прочее. После этого мужчину срочно прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Медики предположили, что пациент имеет психическое расстройство и отметили, что в их практике такое встречается впервые.
Максуд Хан работает водителем, и клиенты часто расплачиваются с ним мелочью. Его близкие сообщили, что в последнее время он страдал от депрессии, однако, на удивление, ранее посторонние предметы не приносили ему особого беспокойства.
После операции мужчина пообещал больше не употреблять металл в пищу.
Также издание отметило, что в 2015 году подобный случай произошел в городе Бхатинда в штате Пенджаб. Тогда из желудка 34-летнего вытащили 40 монет, 150 гвоздей и другие посторонние предметы.