В США задержан алиментщик-рекордсмен
01:13, 13 апреля 2009Курьёзы
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Отец 14 детей от 13 женщин
В американском штате Мичиган арестован 42-летний Том Фрэйзер, задолжавший более полумиллиона долларов невыплаченных алиментов, сообщает АР.
Власти установили, что Фрэйзер является отцом 14 детей от 13 женщин. Сам он утверждает, что его детьми являются лишь трое.
Фрэйзер - безработный и заявляет, что не в состоянии платить алименты, сумма которых доходит до трех тысяч долларов в месяц.
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