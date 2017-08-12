В сети показали, как выглядит 106-летний кекс из Антарктики (видео)

Ученые из Новозеландского фонда наследия Антарктики нашли 106-летний пирог в хижине на мысу Адэр. Об этом сообщает meduza.io.

Фруктовый кекс британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers, завернутый в бумагу, находился в оловянной коробке.

По словам сотрудников фонда, коробка была в плохом состоянии, но сам десерт выглядел и пах "почти съедобно". Ученые считают, что кекс был частью провизии Северной партии экспедиции "Терра Нова" — ее участники жили на мысу Адэр.

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Ранее в этом же месте фонд нашел картину исследователя Эдварда Уилсона, погибшего в 1912 году во время похода Южной партии "Терра Новы" на Южный полюс. Набросок сохранился благодаря пингвиньему гуано.