Индиец играл на гитаре во время операции на мозге

Житель Индии Абхишек Прасад сыграл на гитаре, лежа на операционном столе, пока врачи устраняли непроизвольный мышечный спазм в пальцах его руки, передает Би-би-си. Прасад страдал редкой формой дистонии, которую еще называют "спазмом музыканта". Она вызывает спазмы, сопровождающиеся сильной болью, скручиваниями и странными позами. Из-за болезни у Прасада сводило средний, безымянный пальцы и мизинец левой руки во время игры на гитаре.

Читайте такжеЖитель Непала смог засунуть в рот 138 карандашей (видео)"Я думал, что неподвижность пальцев произошла от перенапряжения. Я взял перерыв в игре, а когда попробовал снова, понял, что спазм так и не проходил. Некоторые врачи говорили мне, что дело в мышечной усталости, я получал обезболивающие, мультивитамины, антибиотики, физиотерапию и так далее", - рассказал Прасад.

Десять месяцев назад все же удалось диагностировать дистонию.

"Мне посоветовали пройти через операцию на мозге, но я испугался. Однако мой доктор Шаран Сринивасан меня убедил", - сказал Прасад. Во время операции, которая проходила в индийском городе Бангалор, пациент должен был играть каждый раз, когда хирург воздействовал электричеством на определенный участок его мозга. Теперь, по словам Прасада, ему стало гораздо легче играть на инструменте.

"С шестого (разряда - прим. Би-би-си) мои пальцы раскрылись. Во время операции я чувствовал себя хорошо", - сказал Прасад. Спустя неделю ему сняли швы, и он признается, что сейчас его левая рука и нога немного ослаблены. "Но через месяц я уже поправлюсь и снова приступлю к практике в полную силу", - утверждает Прасад.

По словам Прасада, он хорошо запомнил всю операцию: сначала врачи закрепили на его голове рамку, потом сделали МРТ. "Сканирование помогло понять, насколько точно электроды были проведены в мозг", - рассказал Прасад, добавив, что он не чувствовал боли, но во время операции ему казалось, будто в помещении "работал генератор".

Доктор Сринивасан уточнил, что операция проводилась под местной анестезией. В черепе пациента сделали 14-миллиметровое отверстие, куда вставили электрод - он ушел на 8-9 сантиметров вглубь мозга. "Он был полностью в сознании, и лишь благодаря тому, что его пальцы шевелились по грифу гитары, мы смогли достичь нужного результата", - сказал врач.

По словам Сринивасана, для Индии подобная операция стала важным рубежом: "Люди с нейрологическими нарушениями обычно впадают в депрессию и забиваются в угол. С такими пациентами мы и должны работать".

Это не первый раз, когда человек исполняет музыку во время операции на мозге. В 2015 году испанский саксофонист играл, пока врачи удаляли опухоль из его мозга.